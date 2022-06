ElCIS apunta a la primera victoria popular en unas autonómicas en Huelva

El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas por primera vez en la historia. Así de tajante son las conclusiones que se extraen del último barómetro electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) respecto a los resultados que, según pronostican, llevan a los populares a conseguir igualar el resultado obtenido en las celebradas en 2012, año de la amarga victoria de Javier Arenas. En aquella oportunidad, el PP consiguió igualar el número de escaños en la provincia al PSOE, con cinco cada uno de ellos, a pesar de que éstos últimos alcanzaron 11.000 votos más. En esta encuesta sobre la estimación del voto (que parte del reconocido como voto directo) se quedarían en un 36,8%, es decir dos puntos por debajo.

La encuesta del CIS apunta a un descenso en el porcentaje de votos del PSOE de más de siete puntos y medio respecto a lo conseguido hace cuatro años, cuando la irrupción de varias fuerzas políticas (básicamente Ciudadanos y Podemos y confluencias) les relegaron a conseguir el peor resultado de la historia democrática en la provincia de Huelva con un 32,12% de los votos escrutados.

La tercera fuerza política, siempre según las estimaciones del CIS, sería Vox que duplicaría su representación en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Huelva y que subiría cerca de seis puntos el 8,48% que obtuvo en los pasados comicios, hasta llegar a un 14,2%, aunque en este caso la propia encuesta presenta una volatilidad mayor o, lo que es lo mismo, un mayor porcentaje de voto oculto, toda vez que el voto directo en la encuesta apenas les da un 5,5%.

También se constata la práctica desaparición de Ciudadanos, que fue la tercera fuerza política más votada en 2018 con un 16,54% de los votos y que ahora se deja el 80% de los mismos ya que apenas con un 3,3% se quedaría fuera del mínimo requerido para conseguir representación parlamentaria.

También refleja la encuesta el alto precio que la división de las candidaturas de izquierda paga electoralmente. Con los resultados del CIS, la beneficiada sería Por Andalucía, la coalición fruto de la unión de varios partidos progresistas y que con un 9,7% conseguiría el último escaño a repartir en el antiguo hospital de las Cinco Llagas en Sevilla. Hay que tener en cuenta que la coalición que hace cuatro años concurrió bajo el nombre de Adelante Andalucía, consiguió el 14,52% de los votos. Fuera del reparto de escaños se quedaría ahora la formación encabezada por Teresa Rodríguez. De sumarse ambos porcentajes, ambas candidaturas le estarían disputando a Vox el tercer puesto en el reparto de escaños, e incluso su suma les colocaría por delante.

Por Huelva vería frustradas sus expectativas de entrar en el Parlamento y con un 1,9% se queda muy lejos del límite que ahora marca Por Andalucía (5%).

De cumplirse lo vaticinado por el CIS, Loles López, Manuel Andrés González, Bella Verano, Alberto Fernández y Berta Centeno, serían los parlamentarios populares; María Márquez, Enrique Gaviño y Susana Rivas, los del PSOE que no llegarían al porcentaje suficiente para conseguir la representación de Mario Jiménez, el candidato impuesto por JuanEspadas a una lista elaborada en la provincia de Huelva que, en un principio no contaba con su nombre entre los más votados; a Rafael Segovia le acompañaría Gema Isabel Gutiérrez Toscano, de Isla Cristina, mientras que Alejandro García sería el único representante de Por Andalucía.

En cualquier caso, elCIS reconoce también la alta volatilidad de una muestra a la que todavía le faltan días de campaña. Entre los que aseguran que no votarían, los que no contestan y los que todavía no tienen decidido su voto, llegan hasta el 32,1%, un porcentaje que irá disminuyendo conforme avance la campaña electoral que se inició ayer y que será determinante para establecer las pautas en las que se moverán unos resultados que podrían confirmar un vuelco electoral en unas autonómicas en la provincia de Huelva.

¿Hasta dónde llegará la victoria del PP? ¿Cómo de profunda es la bajada del PSOE? ¿Cuánto llegará la subida de Vox o sufrirá un estancamiento? ¿Cómo influirá la disgregación del voto a la izquierda de los socialistas? ¿Logrará la campaña permitir a Ciudadanos escapar de la desaparición efectiva en la provincia de Huelva?¿Cuánto de fiable es la foto fija apuntada por elCIS, habida cuenta de que el margen de error teórico reconocido por el mismo en los dos principales partidos se sitúa en cerca de un 3% lo que puede ser determinante para el reparto definitivo de escaños? Los electores de la provincia de Huelva tienen la palabra para confirmar o desmentir estos vaticinios a partir de ahora y hasta el próximo 19 de junio.