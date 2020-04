Doce empresas presentan ofertas por las obras de la Fuente Vieja y el Mirador del Conquero

Para esta actuación se prevén medidas de protección natural y arqueológica en el camino y en el entorno de la fuente. Por un lado, antes de los movimientos de tierra necesarios se realizará un desbroce de la vegetación, con la eliminación de la caña existente y extremando el cuidado para no dañar el bosque de ribera existente. Además, las excavaciones previstas estarán especialmente supervisadas por un equipo de arqueólogos y por la dirección facultativa, ya que se contempla actuar sobre los muros norte y sur con el objeto de colocar un drenaje en su base, pero tomando siempre las medidas necesarias para asegurar la estabilidad estructural del conjunto arqueológico durante las obras.

Es por ello que esta licitación de las obras de la Fuente Vieja y el Mirador del Conquero ha seguido su curso estos últimos días, ya que las empresas que presentaron su oferta durante el plazo abierto manifestaron posteriormente su visto bueno expreso a que la Mesa de Contratación se reuniera y procediera a abrir las ofertas de forma no pública. De esta forma se ha evitado que el proceso se dilate y se vaya avanzando durante el impasse que supone el estado de alarma actual, para que el inicio de las obras pueda afrontarse a la mayor brevedad posible tras el levantamiento del confinamiento en curso.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Huelva retomó el procedimiento hace unos días con la apertura de los primeros sobres de las propuestas presentadas en una modalidad no presencial , debido al confinamiento generalizado, y previo consentimiento de las empresas participantes.

Los expedientes avanzan pese a la parálisis general

El estado de alarma vigente, que se prolongará durante todo el mes de abril, ha paralizado procedimientos administrativos entre los que se encuentran las licitaciones que estaban en fase de publicación en el momento de su instauración, el 14 de marzo. No obstante, esta parálisis no afecta a aquellas que ya tenían el plazo de presentación de ofertas cerrado y debían proceder a la evaluación por parte de la Mesa de Contratación, siempre que estén conformes las empresas participantes a no estar presentes en la apertura de las ofertas. Es el caso, también en el Ayuntamiento, de las obras de remodelación de los campos de fútbol de Pérez Cubillas y El Torrejón, por las que concurren estos días 13 y 12 empresas, respectivamente.