La Diputación de Huelva estará "vigilante" para que se cumpla la propuesta de Sánchez sobre el tren

La Diputación de Huelva estará "vigilante" para que se cumpla la propuesta del Gobierno de España, que avanzó el presidente, Pedro Sánchez, de conectar Huelva a Sevilla en tren en menos de una hora. En este sentido, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, se refirió a trenes lanzaderas que enlacen con el AVE a Madrid.

Apuntó la subdelegada que se trata de reducción de tiempo de recorrido y mejora de las infraestructuras, "hay una apuesta de 110 millones que está mejorando la línea Huelva-Sevilla y Huelva-Zafra, se van a remodelar determinadas estaciones, se están cambiando catenarias, vías, el sistema eléctrico, y todo eso va a conllevar mejoras y cambios de trenes y va a suponer lo que dijo el presidente, que se va a poder ir de Huelva a Sevilla en menos de una hora"

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, manifestó que "¡Ojalá!, eso es algo que llevamos pidiendo hace mucho tiempo y estaremos muy vigilante". Recalcó que "es fundamental para Huelva el AVE Sevilla-Huelva-Faro pero también, y así lo hicimos y lo dijimos en la Mesa de Infraestructuras, es fundamental poder llegar de Huelva a Sevilla en menos de una hora, esperemos que no sea algo electoral sino que sea un compromiso real del Gobierno de España, estaremos muy vigilantes y seguiremos reivindicando, como lo estamos haciendo hasta ahora y lo haremos a través también, como dijimos, de la Mesa de Infraestructuras, donde todos estamos, que se cumpla esa promesa y no sigamos siendo al final el patito feo y esa provincia que se queda siempre en una esquina de Andalucía".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, volvió a repetir que considera "un brindis al sol" la propuesta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de reducir a menos de una hora la conexión de Huelva a Sevilla a través de la línea ferroviaria. Miranda señaló que "no se ha dado presupuesto, calendarización, no se ha hecho ninguna apuesta real".

La alcaldesa recalcó que Huelva necesita "trenes de garantía y con más horarios, lo que pasó el otro día deberían de explicarlo, porque supone un problema de seguridad absoluta en el transporte, es como si un avión invade el espacio aéreo de otro trayecto", a lo que añadió la doble vía que necesita el Puerto de Huelva, que es puerto del Corredor Atlántico, "que hay que empezar ya, si no no llegamos a tiempo", y la Alta Velocidad, "no vamos a renunciar a ella porque tenemos derecho al igual que cualquiera de los ciudadanos españoles". Apuntó que "aquí en Huelva ya hemos perdido muchos trenes y no podemos perder más trenes".