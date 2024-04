La alcaldesa de Huelva considera "un brindis al sol" la propuesta de Sánchez sobre el tren

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, considera "un brindis al sol" la propuesta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de reducir a menos de una hora la conexión de Huelva a Sevilla a través de la línea ferroviaria. Miranda señaló que "me gustaría que hubiera dicho presupuesto, plazos, algo más exacto".

Recalcó que "nosotros necesitamos tres cosas: una a corto plazo, mejores trenes, lo que pasó el otro día es un problema de seguridad, que un tren se equivoque y en vez de irse a una ciudad vaya a otra es como un avión que coge un espacio aéreo, podía haber habido un accidente, es un problema gordo, necesitamos trenes en condiciones y que funcionen mejor y que haya unos viajes más seguros; en segundo lugar, el Puerto de Huelva es puerto del Corredor Atlántico y necesita una doble vía, a la que tiene derecho en 2030, para que estén esa vía en 2030 deben empezar las obras ya, para que sea una realidad como es obligatorio y Europa exige, y después, la Alta Velocidad, nosotros no tenemos porque relegarnos a no tener la Alta Velocidad cuando la tienen otros ciudadanos españoles".

La alcaldesa de Huelva incidió en que no se habla de presupuestos, ni de plazos, a lo que añadió que todavía "sigue esperando la reunión, me encantaría que me recibiera el presidente o el ministro, lo estamos pidiendo desde que entre a la Alcaldía, yo espero que haya una respuesta más contundente y que haya una realidad de infraestructuras que hasta ahora no tenemos. Da hasta miedo montarse en el tren en una situación como la que estamos viviendo", por lo que pidió al Gobierno que haga "un trabajo más exhaustivo, más fiel y más documentado, y que sea más rápido, Huelva no puede perder más trenes.