Devolver Digital anuncia 'Children of the Sun' para PC

La editora Devolver Digital, conocida por su catálogo irreverente, ha anunciado Children of the Sun, un juego de acción y disparos en tercera persona que te reta a los jugadores a dominar el arte de la bala única.

En Children of the Sun te pondrás en la piel de La Chica, una mujer en busca de venganza contra la Secta que arruinó su vida. ¿Tu arma para ello? Una única bala por nivel, aunque no será cualquier tipo de bala; ya que puedes reorientarla en el impacto, curvarla alrededor de obstáculos, atravesar armaduras y realizar otras acrobacias balísticas que desafían la gravedad.

Esta obra del desarrollador independiente René Rothe combina el sigilo, la precisión y la resolución de puzles para crear una experiencia de juego única. Tendrás que usar tu ingenio y tu habilidad para superar a las fuerzas de la Secta y llegar a tu némesis: el Líder.

Al tiempo que progresas en nuestra misión de aniquilar La Secta, descubrirás los oscuros secretos de este grupo, los crímenes del Líder y la dolorosa historia de La Chica, y la razón de emprender su personal viaje de venganza.

Si eres una persona competitiva a la que le gusta superar retos, Children of the Sun también es un juego altamente rejugable gracias a una tabla de clasificación y un sistema de puntuación, ambos destinados a desafiarte a completar cada nivel con la mayor precisión, sincronización y rapidez posibles.

Children of the Sun se pondrá a la venta en PC (Steam) este 2024, aunque sin fecha confirmada por el momento. No obstante, y para amenizar la espera, puedes probar una demo de 7 niveles en Steam.