Desescalada coronavirus Huelva: CSIF reclama que se constituyan los comités de seguridad y salud de los ayuntamientos ante la incorporación de trabajadores

El sindicato CSIF ha remitido escritos a los ayuntamientos y gerencias de entidades locales de toda la provincia de Huelva en los que reclama que, de inmediato, se constituyan los comités de seguridad y salud en los centros de trabajo, especialmente para garantizar la protección de los empleados municipales ante la paulatina incorporación presencial al trabajo.

Esta reclamación, que se está llevando a cabo en todas las provincias de la comunidad, se produce después de que la central sindical haya detectado que en buena parte de los ayuntamientos y entidades locales "no ha sido constituido este órgano, como exige la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, que establece la obligatoriedad de conformar este órgano en los centros de trabajo que cuenten con más de 50 trabajadores".

El Sector de Administración Local de CSIF subraya que no dudará "en adoptar las medidas necesarias en caso de no subsanarse esta situación irregular. Los empleados municipales de servicios esenciales, como seguridad, emergencias, limpieza y recogida de residuos, no han interrumpido su actividad presencial, mientras que el personal de oficina, que ha permanecido en teletrabajo, se prevé que se incorpore gradualmente a los centros. CSIF subraya que especialmente para los ayuntamientos de municipios pequeños será más complicado hacer frente a una vuelta escalonada, por lo que deben extremarse las medidas de protección".

Actualización necesaria para salvaguardar la salud de los empleados

En concreto, CSIF busca que se convoquen, en aquellas corporaciones locales donde sea preceptivo, "los comités de seguridad y salud para, entre otros asuntos, actualizar las evaluaciones de riesgo de todos los puestos de trabajo de la plantilla, definir las medidas de protección necesarias en cada uno de los puestos, así como implantar nuevos procedimientos de actuación que permitan salvaguardar la salud de todos los trabajadores y trabajadoras municipales".

Igualmente, el Sector de Administración Local de CSIF reclama que se convoque, en los casos en los que corresponda las mesas generales de negociación de empleados y empleadas públicos para proceder a la negociación de los nuevos sistemas de trabajo y de las modificaciones que se están introduciendo en los mismos.

Por otra parte, el Sector de Administración Local de CSIF ha reiterado su petición a la Junta de Andalucía para que, de forma inmediata, se tomen todas las medidas necesarias para que todos los ayuntamientos puedan realizar los necesarios test de detección del SARS CoV-2 a sus plantillas de Policía Local, bomberos del ayuntamiento y del consorcio y el resto de trabajadores de las corporaciones locales en aras de preservar y garantizar la seguridad, tanto de los componentes de esas plantillas como del resto del personal municipal y de la ciudadanía con la que están en permanente contacto durante sus servicios.

CSIF ha recordado que la Junta de Andalucía es competente, como autoridad sanitaria en nuestra comunidad, del suministro de material de protección a la propia administración autonómica y a aquellas entidades o instituciones cuyas circunstancias presenten una situación manifiesta de especial incidencia de contagio.