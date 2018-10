Desalojan el IES Alto Conquero tras la caída de productos químicos

Todo quedó en un susto. Marcaban las 11:50 cuando en el IES Alto Conquero se percataron de que "salía un humillo sospechoso por debajo de la puerta del laboratorio", según señalaron a Huelva Información docentes del centro. Una estantería con productos químicos se había desplomado de forma fortuita y había provocado una nube de vapores. Afortunadamente el laboratorio estaba cerrado y sin alumnos dentro.

Fue el momento en el que comenzó la evacuación de un instituto que tiene alrededor de 800 estudiantes.

La presencia de los bomberos sirvió para que los efectivos separaran los productos en el patio, que acordonaron mediante balizas para que una empresa especializada se hiciera cargo. Bomberos señaló a este periódico que utilizaron un absorbente universal para recoger el derrame de productos químicos que se encontraba en el suelo. Mientras, cuando ya el reloj marcaba algo más de las 14:00, varias clases de alumnos esperaban en el exterior del centro para que de forma ordenada entrasen poco a poco a recoger sus pertenencias. "Menos mal que no había nadie dentro", se escuchaba entre algunos de los grupos en los que algunos padres llegaban para recoger a sus hijos. No se registró ningún herido y aunque se solicitó la ayuda de los servicios sanitarios, el 112 confirmó a este periódico que finalmente no hubo que atender a nadie por inhalación de humo. Bomberos también quiso destacar la "excelente coordinación" de evacuación que realizó el IES Alto Conquero.