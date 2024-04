David Toscano: "Las obras de los AVE Huelva-Sevilla y Huelva-Sevilla-Faro no son incompatibles"

"¿Por qué tiene que ser una y no otra, por qué no las dos?". El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, asegura que desde la institución provincial "no renunciamos" ni al AVE Huelva-Sevilla-Faro ni a la Alta Velocidad entre Huelva y Sevilla. Así lo expresaba a este diario este lunes al conocer la apuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por impulsar una red de nueva construcción de ancho internacional para la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla, en vez de por la alta velocidad convencional que reclaman ambas ciudades.

Puente, que participó en un desayuno informativo en Madrid, dijo que el AVE "va a suponer un montón de tiempo y unas inversiones bestiales", mientras que en la primera opción, "con la tercera parte o menos, la solucionamos en mucho menos tiempo". La única diferencia entre ambas a efectos de tiempo, señaló, son "diez minutos", lo de más que se tardaría con la línea de ancho internacional.

En opinión de David Toscano, "los AVE entre Huelva y Sevilla y Huelva-Sevilla-Faro son obras que no son incompatibles, por lo que no se puede decir que hago una para no hacer la otra". Para el presidente de la Diputación hay una obra "urgente y de emergencia" que pasa por "tener una conexión del siglo XXI" entre las dos capitales de provincia andaluzas y "otra que es necesaria" para la conexión con Portugal. Lo que, como Diputación, "no vamos a consentir es que se nos diga que las obras del AVE Huelva-Sevilla es muy caro porque creemos que es sencilla y económica".

Toscano tampoco ha querido dejar pasar por alto el hecho de que "habitualmente nos encontramos en los medios de comunicación con noticias de incidentes en el tren a Huelva, ya sea porque se ha quedado parado, porque se ha equivocado de dirección..."; de ahí que urja "conectar Huelva y Sevilla en menos de una hora y sin averías".