Cultura admite que no puede dictar sobre el impacto visual en el Cabezo de La Joya en Huelva

“En algo que actualmente no tiene la suficiente protección, como es el propio impacto visual que tiene el cabezo en sí, no podemos pronunciarnos”. De esta forma el delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Correa, reconoció ayer las limitaciones de uno de los condicionantes impuestos en su informe favorable al ordenamiento de La Joya aprobado el año pasado.

La altura de los edificios proyectados, superior a la cima del cabezo, es una de las cuestiones en las que más se ha puesto el acento al rechazo del proyecto urbanístico. Y ahora desde Cultura se admite que no tienen “competencias al respecto” y que el reparo indicado en este sentido es más “unas pautas que entendíamos conveniente que de alguna manera se tuvieran en cuenta las alturas a la hora del diseño futuro de esas construcciones”.

El informe favorable emitido por Cultura en agosto de 2020 quedaba condicionado a la realización de una serie de actividades arqueológicas. El último apunte en este sentido indicaba que “la nueva ordenación urbanística propuesta debe compatibilizar sus aprovechamientos con el carácter predominante del cabezo circundante, puesto que dicha situación determinó la existencia originaria del yacimiento aqueológico”. De esta forma se recogía en el documento que “los aprovechamientos urbanísticos propuestos deberán atemperar las alturas de los volúmenes no pudiendo superar en ningún caso la altura del Cabezo de la Joya sobre el que se encuentra el referido yacimiento arqueológico”.

Ahora José Manuel Correa ha reconocido que son “pautas” y que sobre el impacto visual “no podemos pronunciarnos”.

El delegado de Cultura no se había pronunciado públicamente estos días hasta ahora sobre el conflicto generado por la modificación del PERI del Cabezo de la Joya, sobre el que siempre ha instado a pronunciarse al Ayuntamiento de Huelva. Ayer, en rueda de prensa para la presentación de las Jornadas Europeas de Arqueología junto al jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, Pablo Guisande, y el jefe del Servicio de Bienes Culturales, Antonio Portero, firmantes los tres del informe favorable condicionado al nuevo ordenamiento, Correa defendió que éste “era menos perjudicial que lo que había”, en referencia al vigente, hasta entonces, de 2004.

Correa explicó que la nueva reordenación “beneficiaba” al evitar construir “en una zona en la que sí teníamos ya datos, después de la última prospección arqueológica que se hizo” que había restos. “Era mejor que la que había. No queremos decir que era bueno patrimonialmente para el desarrollo sino que era menos perjudicial que lo que había”. Más que eso, Correa quiso aclarar que en la tesitura planteada, “si tienes lo malo y lo peor, me quedo con lo malo, no con lo peor”.

Zona "sin tocar"

Al hablar en esos términos, el delegado aclaro también que al hablar de “malo” no se trata de considerar “ilegalidades”. “De hecho, cuando se trajo a debatir el proyecto, vimos que toda la zona que entendíamos que tiene tumbas y demás se queda totalmente sin tocar porque queda como una zona abierta, un espacio libre para dar posibilidades en el futuro a posibles investigaciones al respecto. Ahí es donde nosotros podemos intervenir”, apuntó Correa. “En algo que actualmente no tiene la suficiente protección, como es el propio impacto visual que tiene el cabezo en sí, no podemos pronunciarnos”.

El responsable de Cultura en Huelva, en cualquier caso, destaca que desconocen aún el proyecto inmobiliario que se va a ejecutar en terrenos del Cabezo de la Joya, por lo que es escéptico a los plazos dados por la propiedad. En este sentido insta a que el Ayuntamiento se pronuncie también sobre el proyecto de urbanización previo y advierte que van a “velar siempre por que no se destruya patrimonio de ningún tipo”.