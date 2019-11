Cortés califica como "un fracaso total" los resultados de Carmelo Romero en las elecciones

El cabeza de lista al Senado por el PP en Huelva Juan José Cortés se ha mostrado convencidode que la dirección provincial del PP onubense tiene que dar explicaciones ante los resultados obtenidos en las elecciones generales de este domingo ya que la formación ha quedado como tercera fuerza por detrás del PSOE y Vox, al tiempo que ha sostenido que en Huelva hace falta "un cambio" en el partido.

En declaraciones a Europa Press, Cortés ha asegurado que acepta los resultados y ha felicitado a los que han conseguido sus escaños ya sea para el Congreso o el Senado. Él se ha quedado fuera de la Cámara Alta tras la polémica por el cambio de listas y pese a que el PP ha logrado que José Enrique Sánchez sea senador.

A su juicio, "no es normal que el cabeza de lista salga el tercero" y por tanto considera que la cúpula del PP a nivel provincial debe dar explicaciones. Cuestionado por si cree que desde la dirección no han respaldado su candidatura, ha respondido que no les acusa de eso pero ha incidido en que deben explicar los resultados en estos comicios.

En su opinión, el cabeza de lista del PP de Huelva al Congreso, Carmelo Romero, ha tenido unos datos que suponen "un fracaso total". "Solo ha conseguido 4.000 votos más que yo", ha precisado. Hay que recordar que Cortés fue cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Huelva el pasado mes de abril y, como ha proseguido, "se hizo el cambio en las listas para lograr dos diputados". No obstante, no ha sido así ya que "ahora el PP es tercera fuerza y cuando yo fui cabeza de lista fue segunda", ha dicho.

Tras dejar claro que va a seguir en política motivado por la causa de la prisión permanente revisable, Cortés ha indicado que ahora es momento de reflexionar sobre lo acontecido "con frialdad". Esta semana se desplazará a Galicia para estar junto a Juan Carlos Quer al celebrarse el juicio por el crimen de la joven.

Preguntado por si se plantea seguir en política desde otras siglas, ha respondido que "Juan José Cortés estará donde se defienda la prisión permanente revisable", incidiendo en que ahora le toca "chupar banquillo", utilizando esta expresión del mundo futbolístico.

Cortés, que ha remarcado "su lealtad" a la dirección nacional del PP y a Pablo Casado, ha recordado que se esperaba estos resultados y que se expuso "consciente" de la situación. Por ello, ha indicado que "se someterá" a la voluntad del partido a nivel nacional, pero ha afirmado que el PP onubense necesita "un cambio ante la deriva" porque "se ha estado a 3.000 votos de perder el senador", ha concluido.