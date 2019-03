Cortés asegura que la acogida por el PP onubense ha sido “fantástica”

La primera intervención pública de Juan José Cortés en la sede del PP onubense como cabeza de lista para la elecciones generales sirvió para asegurar que sus compañeros le han acogido “con los brazos abiertos y sabiendo que voy a poner el alma”, sin mencionar ningún malestar interno del PP onubense por su designación por Pablo Casado. Cortés se centró en asegurar que el PP “sabe acoger muy bien a todo el mundo y he tenido una acogida fantástica”.

Como ejemplo, el número uno por Huelva, puso la foto de familia que esta semana se hizo el partido –en Minas de Riotinto– con las candidaturas tanto para el Congreso como al Senado, donde “estábamos todos encantadísimos”. Desde el primero hasta el último “nos fuimos con la alegría de saber que hay una gran candidatura para hacer frente al paro, a las infraestructuras que necesita Huelva y, sobre todo, potenciar el turismo”.

De esta forma Cortés aseguró no haber notado malestar por su incorporación al PP onubense, además afirmó que “prácticamente” es un “hombre de la casa” por su labores como asesor de la formación tanto en Madrid como en Sevilla. Asimismo señaló que Carmelo Romero lleva una candidatura “espectacular” al Senado y que “él está contentísimo de que yo encabece estas listas”.

Las redes sociales también fueron un hervidero tras el nombramiento de Cortés como cabeza de lista al Congreso debido a su “inexperiencia política”. Ante esto el candidato afirmó que todo eso llega “provocado por la izquierda”, y que se suma a los peligros de las redes con perfiles falsos, a lo que sentenció que nadie de la formación popular “va a tirar piedras sobre su tejado”.

Ayer fue la primera comparecencia pública de Juan José Cortés en la sede del PP onubense, a la que no le acompañó nadie del partido, de cara a comenzar a mostrar su línea de trabajo para llevar las necesidades de Huelva a Madrid. “Vengo a devolverle a Huelva el apoyo que un día recibí en los momentos más duros de mi vida”, expresó en referencia al trágico suceso de la pequeña Mari Luz. Todo esto provoca que “hoy tome la decisión de luchar por la seguridad de nuestros hijos y sobre todo por una tierra como la mía”. Asimismo señaló que no es nuevo en la política porque “durante 10 años he estado luchando” con el PP.

“He estado en cuarta línea y ahora doy el salto a la primera”, por lo que negó por completo que su incorporación sea un fichaje. Aunque la defensa de los intereses para Huelva “la iremos desgranando poco a poco durante la campaña”, Cortés adelantó la lucha por las infraestructuras, el turismo, el medio ambiente, el sector agrario, la agricultura, el sector pesquero y sobre todo el paro. El candidato señaló que Huelva “siempre se ve apaleada”.

“Desde que Sánchez ha estado gobernando estos desgraciados estos 9 meses” se ha visto cómo a Huelva “se le ha hecho un daño que espero que sea reversible con el Gobierno de Pablo Casado”. Y es que con los gobiernos socialistas “Huelva siempre ha quedado marginada”. Que los onubenses voten a otros partidos diferentes al PP será “regalarle el voto al PSOE, que siempre ha olvidado a la provincia”.

En esta línea Cortés, en modo campaña, comentó que si Pablo Casado llega al poder, “Huelva va a tener una preferencia especial”, también porque los representantes que lleguen hasta el Congreso y al Senado “van a pelear por Huelva hasta las últimas consecuencias”. La oportunidad que le llega a Cortés de la mano del Partido Popular y de Pablo Casado es la de poder “luchar y pelear con unas herramientas útiles y favorables” ya que en el Congreso, “donde se deciden las leyes”, puede tomar la palabra y decir “lo que Huelva necesita”.

Sobre la candidatura, Cortés apuntó que se ha formado un equipo que “se va a dejar la piel por Huelva” para que las necesidades de Huelva “sean cubiertas con todas las garantías”. Asimismo, Cortés señaló que se recorrerá los 80 municipios de la provincia “para escuchar a sus vecinos y recabar sus propuestas, porque todos nuestros pueblos, hasta el más pequeño, merecen la atención de quienes vamos a defender Huelva en Madrid”.