Coronavirus Huelva: dimite la concejala de Bonares que se vacunó sin corresponderle

La concejala de Salud y Bienestar Social de Bonares, Dolores del Rocío Galán Martínez, ha presentado su dimisión como edil bonariega tras reconocer que recibió una vacuna de Covid-19 sin corresponderle. Según ha confirmado el alcalde de la localidad, el socialista Juan Antonio García, "no ha sido necesario ni solicitar la dimisión porque ella ha reconocido su error y por responsabilidad ha presentado su renuncia".

Según ha explicado, la concejala cesante recibió la vacuna indebida porque "la iban a tirar". En este sentido, fuentes consultadas por este diaria señalan que Dolores del Rocío Galán Martínez acudió a un centro de salud donde un familiar realiza prácticas como personal sanitario y como tal iba a ser vacunado. Al quedar una dosis sobrante "se le ofreció para no desperdiciarla y aunque inicialmente la rechazó terminó por aceptarla".

El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, ha sido contundente al señalar que "las vacunas son para los más vulnerables y ella ha cometido un error. Si no hubiese dimitido por iniciativa propia habría sido destituida, pero no ha hecho falta porque ha reconocido que se ha equivocado". García reconoce no obstante que "como concejala de Salud ha hecho una gran labor durante toda la pandemia, aunque el error cometido no se podía aceptar". El regidor bonariego había convocado a todo su Equipo de Gobierno a las 14:30 para pedir explicaciones "tras conocer por una denuncia del PP que podía haberse dado un caso de vacunación indebido". Al llegar a la reunión "no ha sido necesario hablar nada porque Rocío ya había presentado su dimisión".