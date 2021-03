Coronavirus Huelva: La Guardia Civil realiza 255 controles diarios y aleatorios en Semana Santa

La Guardia Civil realiza una media de 255 controles aleatorios diarios desde el pasado 19 de abril, según ha especificado la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo. Los mismos se prolongarán hasta una semana después de Semana Santa, para garantizar el cumplimiento de la norma impuesta de cierre perimetral entre provincias durante las vacaciones.

Así lo ha indicado Parralo a preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa, señalando que estos controles comenzaron antes y terminarán después, precisamente "para evitar la picaresca de aquellos que hayan pretendido venir antes y regresar con posterioridad".

Asimismo, ha detallado que la Policía Nacional también se encuentra realizando controles en colaboración con las policías locales, ya que este cuerpo policial opera solo en las inmediaciones de la capital.

En este punto, la subdelegada ha subrayado que la ciudadanía de la provincia "se está comportando bien de manera generalizada", apuntando que el Viernes de Dolores, el día que más se intensificaron los controles de entrada y salida a la capital, "no hubo sanciones por movilidad" y que, de manera general, "no ha habido nada que destacar".

En este sentido, Parralo ha señalado que esto "no significa que no haya habido algún acontecimiento en cuanto a personas que se saltan el toque de queda o por no llevar mascarillas", aunque ha puntualizado que los controles de aforos de bares y cafeterías suelen hacerlos las policías municipales, así como que la frontera con Portugal también se encuentra "bastante tranquila".

De este modo, ha destacado que los comportamientos individuales "se pueden controlar hasta cierto punto", pero que no se han detectado "ni fiestas privadas como en Madrid ni botellones grandes, lo que no quiere decir que no haya personas que lo hagan y haya pasado desapercibido".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la "solidaridad" de las personas porque "lo que haga uno tiene repercusión sobre los demás", recordando que los casos "están subiendo ligeramente en Huelva y es posible que tengamos una cuarta ola", por lo que considera "un despropósito levantar el pie del acelerador" ahora que "estamos recibiendo bastantes vacunas" y que "cada vez van a llegar más".

"Yo le pido a la ciudadanía un poco de paciencia. Sé que el ánimo de todos está tocado por esta pandemia que dura ya excesivo tiempo, pero espero que con la colaboración de todos, las vacunas y el comportamiento cívico podamos ver rápidamente el final del túnel en el que nos vemos inmersos desde hace más de un año".