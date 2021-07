Coronavirus Huelva: el Ayuntamiento de Nerva alerta ante los casos entre jóvenes

El Ayuntamiento de Nerva solicita la colaboración de las familias para frenar el aumento de casos de covid entre la población juvenil, que continúa en ascenso. Esta petición se suma al llamamiento a la responsabilidad de los propios jóvenes realizado hace tan solo unos días desde la Administración local, desde donde indican que los contagios han aumentado entre los jóvenes de la localidad minera.

La concejala de Sanidad, Ylenia Rodríguez, insiste en la necesidad de no bajar la guardia y atender a todas las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias. “Esto no ha terminado. Tenemos que ser conscientes del peligro al que sometemos a todos nuestros vecinos si no cumplimos con las medidas de seguridad vigentes. De seguir así la situación nos veremos obligados a contemplar seriamente medidas alternativas como el cierre de la piscina municipal, así como de otros departamentos municipales frecuentados por el público juvenil”, advierte.

Rodríguez recuerda que deben guardar la cuarentena todas aquellas personas que hayan estado en contacto directo con positivos, así como de advertirlo a las autoridades sanitarias. La edil recuerda también la obligatoriedad de llevar la mascarilla al aire libre cuando no se pueda garantizar el distanciamiento interpersonal y mantener el hábito del lavado de manos. En este sentido, pide también la ayuda de las familias en la concienciación de los más jóvenes para que eviten por todos los medios participar en botellones. “La situación puede agravarse si no podemos remedio de inmediato”, subraya.

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA, la tasa de incidencia ha ascendido en Nerva hasta los 445 casos por 100.000 habitantes, por encima de la onubense. En los últimos 18 días se han confirmado 23 casos, 17 en la última semana. Fuentes municipales prevén un aumento de las cifras en los próximos días.