Consejos para desarrollar una campaña de email marketing exitosa

Establecer estrategias de marketing digital es determinante para el éxito de cualquier tipo de negocio, y dentro de la amplia variedad de opciones disponibles, el envío de correos masivos se posiciona como un método indispensable por los excelentes resultados que ofrece. Desde las marcas más poderosas y conocidas, hasta las que recién comienzan, el email marketing es un gran aliado en ese proceso de crecimiento y mantenimiento posterior.

El email marketing es una herramienta que correctamente gestionada ofrece magníficos resultados, con la ventaja de que es una alternativa flexible que permite desarrollar estrategias, tanto para dar a conocer una marca como también para generar fidelidad, hacer una pequeña prueba para la venta de un determinado producto o servicio, entre otros. Es poderosa, es considerablemente fácil de implementar y está al alcance de todas las personas, incluso de emprendedores que comienzan y no disponen de un gran presupuesto.

¿Cómo desarrollar una estrategia adecuada de email marketing?

Sí, el email marketing es efectivo, pero para ello es indispensable seguir ciertos pasos, hacer una estrategia en función de los objetivos y analizar los resultados. Si bien no es complicado, es recomendable ser metódico para aumentar las probabilidades de éxito y aprovechar al máximo esta valiosa herramienta. En ese proceso de aprendizaje resulta de gran ayuda observar ejemplos de email marketing.

A continuación mostramos otros aspectos destacados que debes considerar al momento de desarrollar una campaña de envío de correos masivos:

Público objetivo

No es posible desarrollar una estrategia si no tenemos claro cuál es nuestro público objetivo. Este aspecto es determinante y esa definición debe ir más allá simplemente de determinar un rango de edad y sexo. Para aprovechar al máximo esta herramienta es importante que la definición del público sea lo más detallada posible, incluir información como gustos, nivel de estudios, nacionalidad, preferencias, entre muchos otros, que facilitarán esa definición.

Estrategia

Una vez definido el público objetivo, el siguiente paso será determinar una estrategia. Esa estrategia debe estar enfocada a un objetivo, el cual debe ser claro y conciso. Por ejemplo, se puede utilizar una campaña de email marketing para promocionar un determinado producto, preguntar por un posible servicio y también para promover el tráfico hacia una página web, entre muchas otras opciones. De ahí la importancia de hacer una definición clara del objetivo, porque de ello dependerá poder desarrollar los siguientes pasos.

Contenido

En función del público y del objetivo, así se podrá desarrollar el contenido del email. Para ello es importante recordar que el contenido debe responder a esa pregunta, necesidad o deseo de la audiencia, y además, debe estar escrito con un lenguaje sencillo, fácil de entender, respetuoso, cercano, y al mismo tiempo, directo al grano.

Es sumamente importante que el tono del mensaje sea cercano, como si se tratara de un amigo contándole algo importante a otro, siempre desde el respeto y siguiendo la filosofía de la marca. Adicionalmente, es recomendable acompañar el contenido con imágenes y vídeos de corta duración y buena calidad, siempre con el objetivo de responder u ofrecer una solución a los problemas del público objetivo.

También es importante que el mensaje incluya llamadas a la acción, y que sutilmente llevemos al lector a realizar esa operación que deseamos, bien sea para aumentar el tráfico de una página web o para comprar un producto, por lo que se debe hacer lo posible para que ejecute la acción.

Título

El título merece una mención aparte, y es que esas pocas palabras tienen un gran peso, porque de ellas dependerá que el lector decida abrir el mensaje o simplemente no lo haga. Esas palabras deben ser lo suficientemente poderosas como para atraer la atención del lector y hacer que el mismo haga clic en el asunto. De no hacerlo, no importa lo interesante que sea el contenido del correo o lo atractivo de las imágenes, porque el lector, simplemente, nunca lo sabrá. El título debe cumplir con las siguientes características: ser atractivo, dar una pista de lo que el lector encontrará dentro del correo y generar curiosidad.

Envío del correo

Un error común que cometen muchas personas y emprendedores que comienzan a utilizar esta estrategia, es utilizar plataformas de correos comunes. Lo más recomendable siempre es utilizar un programa envio mailing masivo especializado, porque de lo contrario, te encontrarás con muchas limitaciones y problemas.

Las plataformas especializadas tienen una capacidad mucho más grande de envío de correos diarios, además de sistemas de análisis para evaluar si la estrategia implementada es exitosa, plantillas que sirven de guía para desarrollar el correo de forma profesional, y muchos otros puntos a favor. Lo mejor es que muchas de esas plataformas tienen opciones completamente gratuitas y luego disponen de planes más avanzados, cuyos costes son sumamente asequibles, especialmente si consideramos las características específicas en cada caso.

Principales ventajas del email marketing

Esta herramienta ofrece muchas ventajas, por eso siempre está presente y es utilizada por todas las marcas, incluyendo las más conocidas y poderosas.

A continuación compartimos contigo algunas de las principales ventajas del envío de correos masivos:

Flexibilidad: es una herramienta que facilita la implementación de diferentes estrategias en función de los objetivos planteados.

es una herramienta que facilita la implementación de diferentes estrategias en función de los objetivos planteados. Resultados: de todas las estrategias de marketing digital y tradicional, el email marketing se posiciona como la que genera mayor retorno de inversión. Por una inversión considerablemente baja, el retorno es sumamente amplio.

de todas las estrategias de marketing digital y tradicional, el email marketing se posiciona como la que genera mayor retorno de inversión. Por una inversión considerablemente baja, el retorno es sumamente amplio. Cercanía: es un medio de comunicación que permite establecer una relación de más cercanía con los clientes. Además, es una herramienta clave en el proceso de fidelización.

es un medio de comunicación que permite establecer una relación de más cercanía con los clientes. Además, es una herramienta clave en el proceso de fidelización. Costes: es una herramienta sumamente asequible a nivel de costes e incluso hay opciones que son completamente gratuitas. Un factor indispensable para los emprendedores que desean impulsar su marca, pero no disponen de mucho presupuesto para ello.

es una herramienta sumamente asequible a nivel de costes e incluso hay opciones que son completamente gratuitas. Un factor indispensable para los emprendedores que desean impulsar su marca, pero no disponen de mucho presupuesto para ello. Análisis: una gran ventaja de esta herramienta es que es factible hacer un análisis casi en tiempo real. Este aspecto es clave para implementar los cambios necesarios en los casos en los que sea necesario.

El email marketing, sin duda alguna, es una herramienta de gran importancia que nunca debe faltar, independientemente del tipo de negocio o tamaño. Es sumamente efectiva, poderosa y fácil de implementar, si se hace un trabajo de investigación y definición de los objetivos de forma detallada.