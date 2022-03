Cofrades antipáticos

Entiendo que, a primera vista, algunos lectores se puedan sorprender por el título de este artículo, pero miren ustedes, hay cofrades que caen mal inmerecidamente y otros, sin embargo, son categóricamente antipáticos e insisten continuamente en su conducta.

Quisiera adentrarme en este tema, quizás algo incómodo pero es un asunto del que también habría que hablar, porque la luna de parasceve, ya no da para más escritos. Durante este artículo solo pretendo que durante algunos minutos vuestra imaginación os transporte a personajes característicos de nuestro personal mundo cofrade y seguramente repetido en muchos otros sitios.

Y es que a estas personas nos las vamos a encontrar en cualquier lugar de nuestras cofradías, empezando por los puestos más destacados, porque todos hemos conocido algún hermano mayor con una discutible simpatía. Y eso a pesar de ocupar el puesto de más cercana y fraterna relación con sus hermanos (un antipático ya me diría que se escribe hermanos y hermanas). La verdad es que algunos han supuesto un verdadero hándicap a la hora de promover la participación en su hermandad. Personalmente he conocido y hasta he sufrido a algunos que se ganaron tal fama a pulso. Seguro que ustedes también tienen otros ejemplos destacables.

Algunos cofrades de a pie también tienen su papel destacado en estas lides. Ahora que parece que vamos a poder tener a nuestras cofradías en la calle, siempre hay alguien que derrama su peculiar simpatía recordándonos constantemente que puede llover durante los días de procesiones. ¡Cómo si no supiéramos que la normalidad también consiste en asimilar esa desagradable posibilidad! Aunque esa actitud pueda resultar normal, otra cosa muy distinta es que el agradable de turno te lo transmita con sabiduría adivinatoria. Y lo peor de todo, como si se alegrara de lo dicho. ¡Mal rayo lo parta!

Otros nos causan directamente antipatía sin necesidad de hablar, solo con ver sus poses o movimientos, como los que aparecen puntualmente cada año delante de determinados pasos. Ellos, perfectamente "uniformados" haciendo como que hacen pero sin hacer nada. Eso sí, siempre tienen algo que decir para que su nada no se note. De hecho, siempre están estratégicamente situados para que esa nada esté presente. Todo eso sin tener que pasar por la penitencia del hábito nazareno, porque posiblemente jamás se hayan puesto una túnica. No creo que esta situación merezca más explicaciones por mi parte porque estoy seguro que ustedes ya retienen en su memoria algún caso concreto que se haya ganado nuestra antipatía..

La verdad es que alguna vez todos hemos sido algo antipáticos cerrando algún debate sentando cátedra, al creer estar en posesión de la verdad absoluta, pero es que hay determinados individuos que abusan continuamente de esa ilegítima potestad. Y los peores son los que agravan el asunto descrito defendiendo sus modernas y perfectas teorías lanzando un ataque directo a su contertulio, para plasmar su desacuerdo con sus "anticuadas ideas" y le definen directamente, sin más, como rancio. De esta forma te conviertes automáticamente en un antipático desfasado, todo por no comulgar con sus magníficos ideales. Me imagino que alguna vez os habréis visto reflejado en esta penosa situación por algún conocido evolucionista.

Otra forma de ingresar en este complicado e indeseado grupo se consigue perteneciendo a la nómina de alguna hermandad concreta. Porque las hay bastantes raras, pero esa cualidad es asumida sin acritud por todos nosotros. Unas hermandades, hagan lo que hagan, siempre caerán bien y tendrán la bendición del pueblo. Sin embargo, hay otras que históricamente vienen definidas como poco simpáticas. De esta forma, si perteneces a una de ellas, como es mi caso, ya tienes concedido el título por defecto, nada más indicar tu procedencia.

Y estoy seguro que todos tenemos nuestros personajes y hermandades concretos de los casos a los que me he estado refiriendo sin necesidad de identificar a nadie, aunque estoy seguro que si hacemos una quiniela, todos acertamos el podium de honor. Prueben suerte.