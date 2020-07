Coca-Cola promueve planes específicos para apoyar a la hostelería

Coca-Cola ha tendido la mano al sector de la hostelería con la adecuación de sus planes a la realidad actual. Hasta la crisis producida por la Covid-19, más de 1.500 rutas comerciales visitaban de forma periódica (en su mayoría, una vez a la semana) más de 230.000 puntos de venta, entre los que figuran bares, restaurante o tiendas de barrio, entre otros establecimientos. El contacto comercial, el conocimiento del cliente y las relaciones personales son clave en este modelo de atención al mercado, donde cada cliente es único y está en el centro de la operación.

Durante el confinamiento, la fuerza de ventas de Coca-Cola no dejó de estar del lado de sus clientes aunque tuvo que aprender a hacerlo de forma virtual. Hasta que el pasado día 4 de mayo volvió a la calle para apoyarles en la preparación de las reaperturas. Lo hizo entre las más estrictas medidas de seguridad, pero con el objetivo de conocer la situación y necesidades de cada uno de ellos para poder ayudarles a partir de la Fase 1.

De este modo, según el director de ventas de CCEP España, Aitor Arteaga, "hemos aprovechado el momento para rehacer los planes y adecuarlos a la realidad, como es el caso de Bartalent y las promociones. Estamos en un momento ilusionante porque tenemos un plan de acción que hemos hecho a la medidas de las necesidades de cada cliente”.

Para dar soporte al canal de hostelería, se han desarrollado planes específicos y acordes a cada momento de la crisis provocada por la Covid-19. Así, durante el confinamiento se ha reconvertido Bartalent Lab, la plataforma de apoyo a la hostelería, al objeto de facilitar a los hosteleros ideas, inspiración y orientación para las reaperturas. Igualmente, bajo el lema #Juntosconlahostelería, Coca-Cola ha puesto a disposición de los profesionales del sector contenidos específicos para hacer frente a la situación actual, formación on line, contenidos de interés, webinars y sesiones en streaming de la mano de expertos con los que preparar el regreso a sus negocios. Aquí se pueden consultar las sesiones realizadas: https://www.bartalentlab.com/covid19/juntosconlahosteleria.

Para afrontar la desescalada se realizan encuestas diarias entre los clientes, hasta ahora más de 82.000, con el objetivo de conocer su situación, tener el pulso del mercado y tener un diagnóstico claro de sus necesidades. Gracias a esta información, se está trabajando día a día en planes específicos y personalizados que colaboren a dar respuesta a los requerimientos de cada fase y de la regulación marcada por el Gobierno. En este sentido, desde la compañía declaran que "cada cliente es único para nosotros. Por eso, no ponemos en marcha planes para todos, sino un plan para cada uno de ellos, donde priman sus necesidades y situaciones particulares".

De otro lado, para ayudar a los clientes con las nuevas normativas, se está formando a la fuerza de ventas y se están desarrollando diferentes contenidos en torno a seguridad y medidas sanitarias en nuestra cadena de suministro, take away y delivery, regulación para apertura de terrazas, etc. El objetivo es poder orientar y ayudar a nuestros clientes a adaptar sus negocios. También se están desarrollando planes para potenciar nuevas ocasiones de consumo: delivery, take away, on the go (impulso).

Por otro lado, se están adquiriendo materiales de activación como terrazas, digitalización de soportes tradicionales como las cartas de comida o bebida, etc. (Valorar si podemos incorporar algún dato). Adicionalmente, se está desarrollando promociones y planes para ayudar a los clientes a dinamizar sus negocios, personalizando la oferta y las promociones o desarrollando acciones y contenidos para generación de tráfico.