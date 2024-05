Clara Campos, la cantante sefardí a la que no le frenan las barreras: "Es una música tan nuestra como el flamenco y que está muy poco valorada"

La onubense Clara Campos, natural de Paterna del Campo, destaca por una voz que no deja indiferente a nadie que la escucha. Comenzó su carrera musical inspirándose en los fados portugueses hasta que llegó a ella una música más tradicional, la música sefardí.

Cuenta con un disco, Ánfora, donde los idiomas no son una barrera ya que ha incluido canciones de distintas partes del mundo. En esas 12 canciones Clara se presenta a todas las personas que la quieran escuchar y, sobre todo, quieran conocer esta música que también es parte de nuestra historia.

- ¿Por qué se ha dedicado a este estilo de música y no a otra, por ejemplo, más comercial?

- Yo hago música tradicional del Mediterráneo. Siempre me he dedicado más a la música de la Seferdí, pero en mi disco he incluido música tradicional de Marruecos también y de Grecia. También un fado, que es lo que empecé a cantar, y una canción de Abruzzo. Y me dediqué a esta música, me llamó la atención desde que la escuché la primera vez. Empecé a cantar en un grupo que hacía música medieval, música de las tres culturas. Y también me pareció muy interesante el contexto histórico donde estaba ubicada esta música. Y me apasionó eso, al final, sentí que es una música tan nuestra como el flamenco y que está muy poco valorada y es muy poco conocida. Y porque siempre digo, ¿quién sabe lo que lleva cada uno en la sangre? O lo que llevo yo, ¿no? Pero yo creo que es algo más innato. Si un músico elige y dedica su vida a una música u otra, pues tampoco sabemos por qué. Es una cosa que es un poco al azar, creo yo. Sí, que como que te nace desde dentro esta música.

- Ya tiene un disco lanzado, Ánfora, ¿cómo ha sentido la acogida de este?

- Bien, bueno, sí. Porque ya la gente cada vez va conociendo más este género. Y, bueno, yo creo que a la gente que le gusta ya, Ánfora le atrae bastante.

- ¿Cómo definiría el tipo de canciones que incluye?

- Son canciones tradicionales, como el flamenco. Sí, yo les he dado, pues, un toque un poco más a mi gusto.

- ¿Por qué eligió incluir canciones en varios idiomas en lugar de centrarse solo en uno?

- Pues el fado fue porque yo empecé cantando fado a los 17 años. Entonces nunca me he desconectado del fado porque es un género que me encanta cantar. Y como este disco pues engloba un poco todo lo que he hecho hasta ahora, es mi primer disco y era como una presentación, una carta de presentación de lo que he hecho, ¿no? Por eso incluí también el fado.

- ¿Qué quiso transmitir a través de las canciones de su disco?

- El sentido no fue otro que una carta de presentación de mi carrera, pero al elegir la canciones fueron canciones que llevaba escuchando desde hace muchos años. Pero lo veía muy lejano, ni dentro de mis posibilidades por el idioma, pero al final dije, "mira, esto hay que hacerlo sea como sea, yo tengo que cantar esto". Me busqué la vida con el idioma y busqué personas para que me ayudaran.

- No le frenan las barreras, ya sea el idioma, la música...

- Eso siempre me ha pasado, el concebir la música como música y no como género, al final es eso, la música es música, no importa como esté hecha. Al final en el proyecto con Javier Prieto o con Mario Loi, eso es lo que hacemos, al final era un gazpacho, porque mira nos gusta una canción de Latinoamérica, la incluimos, nos gusta el fado. Y ya está, no importa lo demás.

- ¿Qué desafíos encontró a la hora de grabar el disco?

- Muy malos. Esto es una historia muy larga, pero para resumirte, yo no había cantado tanto en árabe y en griego tampoco. Entonces cuando yo empecé a escucharme, digo, "Dios mío, ¿esto soy yo?". Me cambió todo, me cambió el timbre, no sabía encontrar la colocación de la voz. Fue como tener que empezar a cantar de nuevo. Otra técnica y otra historia. Me di cuenta de lo que incluye el idioma a la hora de cantar. Yo lo he hablado después con profesionales, con profesoras de canto que me han tenido ahora que ayudar y todo, porque estaba creando una tendencia en el estudio más técnico. He desarrollado una tendencia a cantar de una forma que me perjudica. Todo por eso, por la pronunciación. Y claro, pues eso, nuestros músculos al final de la laringe son los músculos de Dios. Esos son los músculos que acabo de descubrir. Pero al principio fue muy guapo.

- ¿Tiene próximamente actuaciones para promocionar el disco de Ánfora?

- Dentro de dos semanas vamos a ir Murcia al Festival de las Tres Culturas. También voy en junio a Seseña con Mario Loi. Y en verano voy al CAAC de Sevilla, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con Assejazz, que está dentro de la programación de un ciclo de jazz. Y estoy yendo tanto a festivales de jazz como al festival The Wall music. Porque, al final, como el proyecto fusiona dos cosas, pues, viene bien en esos dos géneros.

- ¿Tiene ya en mente otros proyectos de futuro en la música?

- Ya estoy pensando en el siguiente proyecto, lo que pasa es que para llegar a materializarlo todavía me falta bastante. Y como me pasó todo esto que te cuento es como si fuera todo un aprendizaje al final. Me di cuenta de que el idioma me coartaba bastante. Le doy mucha importancia a la interpretación y a la expresión. Al final me quedo pendiente de la traducción y simultáneamente de la traducción de cada palabra que digo, es muy mental y no puedo tener esa libertad de interpretación. Me di cuenta de que me coartaba bastante y dije, lo próximo tiene que ser mi idioma, que yo esté totalmente cómoda. Entonces ahora estoy preparando un proyecto, también con los músicos onubenses, y nos estamos dedicando a canciones en castellano, aunque siempre me gusta incluir un fado que al final el portugués, pues, no es tan lejano. O en italiano también. Lenguas más cercanas a nosotros. Pero la mayoría de las funciones son en español.

- ¿Qué referentes tiene dentro de este estilo de música?

- Pues, mira, Amina Alaoui, Nai Barghoutii, que la verdad que no sé pronunciarlo bien, que es una cantante más rocky que vive en Francia, Rosas Kenafi, también Mario Salomita, que es griego.

- ¿Se ve en un tiempo componiendo enteramente todas sus canciones? ¿Dónde busca la inspiración?

- Sí, claro. De hecho es mi próximo objetivo también. Yo escribo letras y tengo bastantes letras escritas. Tengo hasta ahora más escrito que música. Porque en ese sentido no me he puesto todavía con la música. Me gusta mucho escribir desde siempre y es lo que más tengo ahora. Mi única canción la tengo con Javier Prieto. Me inspiro en mis poetas, en personas como Juan Ramón Jiménez, Béquer, Antonio Gala...