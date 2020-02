Ciudadanos pide que las limpiadoras de Expertus pasen a la plantilla municipal "de forma transitoria"

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, anunció ayer que va a pedir al alcalde, Gabriel Cruz, que municipalice de forma transitoria a los 50 trabajadores que realizan sus tareas en los edificios que dependen del Consistorio y que llevan dos meses sin cobrar, ya que la empresa para la que trabajan, Expertus Multiservicios del Sur, se encuentra actualmente en concurso de acreedores y ni siquiera está cubriendo las bajas médicas y los permisos, además de que siguen sin tener una fecha de cobro.

García de Longoria, que ha mantenido una reunión con las trabajadoras junto a la viceportavoz municipal, Noelia Álvarez, lamenta que hace ya un mes que se reunieron con el alcalde y siguen sin darle una solución. “No pueden dejar de trabajar porque las despiden, tienen que pedir dinero a otros compañeros para comprar productos de limpieza y poder realizar su trabajo en unas condiciones mínimas de dignidad después de, en algunos casos, llevar 30 años limpiando las dependencias municipales. No están mendigando, están pidiendo simplemente lo justo, que se les pague lo que han trabajado”.

El portavoz de Cs ha señalado que pedirán “medidas temporales con estos trabajadores que están de acuerdo en que se municipalice el servicio de manera transitoria hasta que se vuelva a sacar un nuevo concurso en las mismas condiciones al menos que tienen en estos momentos para no perder sus derechos ni sus sueldos, y, mientras, que sean plantilla del Ayuntamiento de Huelva”.

García de Longoria ha advertido también que “se trata de edificios municipales en los que hay trabajadores pero no hay productos de limpieza y eso puede generar una situación complicada sanitariamente porque se puede producir una falta de higiene evidente en edificios municipales como polideportivos como el Diego Lobato o el Carolina Marín, la Casa Colón o el albergue a los que van muchos onubenses, que estoy convencido de que no saben en la situación en la que se encuentran estas mujeres, donde no hay ni productos de limpieza pero sí trabajadoras que siguen yendo a trabajar sin poder cobrar su sueldo y eso es lo que le vamos a reclamar al alcalde, que las apoye para que de una vez por todas puedan solucionar sus problemas”.