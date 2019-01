El Círculo Empresarial exige inversiones “responsables” que quiten el lastre al turismo

El sector empresarial es uno de los más perjudicados por la falta de inversiones en la provincia. Año tras año se anuncian obras públicas –a través de los Presupuestos generales del Estado (PGE)– que al final se quedan en un cajón y que trasladado a cifras se traducen en 1.500 millones de deuda para la provincia en tan sólo 15 años.

La falta de obras públicas deja en el camino, además, puestos de trabajo (19.000 sólo en el sector de la construcción en cinco años) y, lo peor, el esfuerzo de quienes invierten su dinero en el desarrollo del tejido productivo de la provincia y, de paso, en los niveles de riqueza y renta.

Los empresarios turísticos lo saben y tras conocer el proyecto de los PGE para 2019 exigen inversiones “responsables” que no lastren el trabajo que vienen haciendo. Ellos no buscan “ni subvenciones ni ayudas”, sino herramientas con las que poder desarrollar sus proyectos, según explican desde el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH). Es decir, “que los políticos cumplan con su obligación y no echen por tierra el sobresfuerzo de gasto e inversión” que lleva a cabo el sector.

El turístico es uno de los grandes “damnificados” por la escasez presupuestaria y eso que representa casi el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y emplea a una media de 16.000 trabajadores cada año. Su actividad es clave y su promoción esencial para convertirla en un destino de primer nivel. Pero lo que resulta indispensable son esas herramientas que, por ejemplo, acercan el destino al turista que se quiere traer a la provincia para convertirla en un referente a la hora de elegir un lugar para disfrutar de las vacaciones o tiempo de ocio.

Sin carretera, conexiones ferroviarias o aeropuerto “es imposible” competir con otros destinos que están en auge y tienen una facilidad de comunicaciones para conectar con cualquier punto geográfico de la que no se beneficia Huelva. Y eso es un “lastre” que arrastramos desde “hace décadas” y que ya deja sus efectos en los balances e impide que el turismo sea un sector competitivo los doce meses del año porque para ello se necesita de un cliente extranjero “al que se le ponen muchas dificultades para que llegue”.

A falta de datos oficiales, se prevé que el año se cierre con casi 40.000 visitas menos (-14,50%) de turistas internacionales. Es uno de los efectos “de la falta de interés que los políticos demuestran con nuestra provincia”.

Invertir para ser competitivos

La inversión es básica. Los empresarios turísticos lo saben y por ello, por ejemplo, han invertido en el último año más de 6 millones en la promoción del destino (de lo que se benefician otros sectores y ámbitos no sólo económicos de la provincia). Pero es que además, en los últimos cuatro años, los hoteleros del Círculo (que representa al 91% de las plazas hoteleras disponibles en el destino) han asignado más de 106 millones sólo en la mejora de sus instalaciones, al objeto de mantener los niveles de competitividad.

Los trabajos de adaptación, renovación y mejora de los establecimientos hoteleros se han llevado a cabo en el 94% de los casos con inversión privada y además, un 65% de esas inversiones se han realizado a través de empresas locales, lo que permite la creación de empleo así como la mejora del tejido productivo.

Los hoteleros, soporte del sector turístico, han llevado a cabo una inversión que equivale prácticamente a una tercera parte (62,5%) del porcentaje licitado de los Presupuestos Generales para toda la provincia (y en todas las materias, no sólo turísticas) en esos cuatro años, porque en términos generales cada año se han sacado a concurso obras por valor de 40 millones como media, según los datos que maneja el Consejo Económico y Social (CES).

Con estos datos sobre la mesa no es de extrañar que el Círculo denuncie desde el primer momento la “escasa” y “ridícula” inversión que se prevé para Huelva. Tampoco, que desde que el concejal no adscrito Enrique Figueroa propusiera una movilización para reclamar infraestructuras para la provincia, se mostrasen partidarios y se ofrecieran "a ayudar en lo que hiciera falta”.

Son conscientes de que “el turismo lleva años pagando la factura y competimos en desigualdad de condiciones respecto a otras provincias porque estamos discriminados en los Presupuestos”. De ahí que estén dispuestos a respaldar y participar en la marcha por las infraestructuras prevista para el fin de semana del 15 de febrero.

Sin embargo, el CETH denuncia que se “vetó” su presencia en la reunión que se celebró el jueves para que empresarios y sindicatos analizasen con el Ayuntamiento y la Diputación los detalles de la movilización. “No estuvimos porque el mimo día, poco antes de asistir al encuentro, recibimos una llamada en la que se nos comunicó que se vetaba nuestra presencia”, denuncian desde el CETH. Una decisión que no entienden. Primero, por el peso del sector y la repercusión de la falta de infraestructuras en su actividad, y (segundo) por “la unidad y el interés general que se quiere primar en la manifestación para que asista el mayor número de onubenses”.

Con todo, el sector turístico entiende que “nos jugamos no sólo el futuro sino el presente y hay que exigir que no se eche por tierra el esfuerzo y sobrecoste que nos provoca la falta de inversión y compromiso de nuestros políticos con Huelva”.