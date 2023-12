Cien años de los bronces de la Ría de Huelva

Los días van pasando a lo largo del año sin que nos hayamos dado cuenta que llevan más velocidad que el viento de la tormenta Bernard; se nos vuelan como las hojas de otoño y cuando menos nos damos cuenta el frío invierno las borró de nuestra acera.

Ahora que llegan estos últimos días del año a veces reparamos en algunas cosas que volaron de nuestras manos y que antes de cerrar este 2023 quisiéramos hacer justicia o recuerdo en este caso, a un acontecimiento arqueológico sin precedentes en la historia de Huelva. Me estoy refiriendo al conjunto de armas y otros objetos de la edad del bronce extraídos en el dragado del Puerto de Huelva, junto al Muelle de Tharssis en 1923.

En varias ocasiones he tenido la oportunidad de escribir de estos hallazgos, en 1983 en el sesenta aniversario de aquel acontecimiento para la historia local y mundial, lo publique en El Correo de Andalucía (hace ya cuarenta años). Más cerca en el tiempo, pero hace ya una década, volvía en Huelva Información a la carga con aquellas armas en el 90 aniversario de su aparición, en una idílica reivindicación de aquel depósito que se trasladó al Museo Arqueológico Nacional o del casco griego que se encontró en los dragados de 1930 también en el Puerto y que está en la Academia de la Historia.

Junto a estos viejos recortes que guardo entre mis carpetas también está un artículo del catedrático emérito de Antropología Isidoro Moreno, quien en estas mismas páginas de Huelva Información, en el número de 21 de abril de 2021, reivindicaba la devolución de nuestro patrimonio y recordaba la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobada en 1991, en cuyo artículo 2.2. manifiesta que la Consejería de Cultura “realizará las gestiones oportunas conducentes al retorno a la Comunidad Autónoma de aquellos bienes con claro significado andaluz que se encuentren fuera de Andalucía”. Sigo citando a Isidoro Moreno para referenciar el artículo 4.2 en el que se insiste en que dicha Consejería “velará por la reintegración al Patrimonio Histórico Andaluz de los bienes de relevancia cultural que se encuentran en otras Comunidades Autónomas del Estado”. Y habría que añadir aquí o en otras capitales cercanas a Huelva.

Pues bien, la verdad es que nos podemos preguntar por qué no están de vuelta en Huelva y nos contentamos con copias, por qué no se hace al revés, las mandamos a Madrid y nos traemos las originales. Nos llevamos siempre hablando de la importancia de la arqueología en Huelva, recuerdo tantas conversaciones y entrevistas con el ilustre Juan Pedro Garrido Roiz, pero en el fondo no hemos avanzado mucho de lo que decía y reivindicaba entonces; hay un paso importante que es La Joya que ahora pasa a ser de todos, esperemos que aquí se le recuerde a Juan Pedro.

Si esto de la arqueología, como algunos refieren, tiene interés pues hay que ‘venderlo’ bien y todo pasa porque aquí esté lo que ‘es nuestro y nos pertenece’. En la anterior etapa de la Junta de Andalucía nada se hizo en beneficio de esta parcela reivindicativa de la que hablamos de recuperar nuestro patrimonio, esperemos ahora se avance.

Se va el centenario de este hallazgo de armas en la Ría de Huelva y si no hubiese sido por la asociación Arqueohuelva habría pasado inadvertido. Una lástima que la exposición en lugar de tres días no hubiese estado tres meses. Gracias a la acogida del Puerto de Huelva de las jornadas ‘Huelva, el corazón de Tartessos’ se pudo ver la exposición ‘100 años. Bronces de la Ría’, pero nos quedamos sin contemplar una buena representación de los originales.

El Puerto de Huelva siempre ha tenido una importancia relevante en la cuestión arqueológica que no es otra razón que la de ser testigo histórico del tráfico milenario por nuestros ríos. El nuevo frente del Muelle de Levante nos lo va a ofrecer de una forma especial, esperemos que con el tiempo haya una simbiosis especial con lo arqueológico. Un compromiso más es la custodia que va a hacer en sus instalaciones portuarias de los restos arqueológicos del antiguo edificio de Hacienda.Este año despedimos el año con la exposición de los ídolos que nos miran, pero eso será para otro día. Mientras tanto una alegría que la copia de la estatua de Reshef no le hayan puesto un gorrito de Papá Noel como el año pasado a las puertas del Museo (sí, sí… conservo fotos pero por la dignidad de nuestra historia arqueológica y respeto al dios egipcio pues no la ponemos aquí).

Busquemos las armas y traigamos el casco griego.