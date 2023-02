Charo Toscano: "Un verdadero líder debe poder transformar su entorno"

La Sala Zenobia de la Fundación Cajasol ha sido el escenario elegido para la presentación del libro Manual de Comunicación Política Local de la asesora Charo Toscano. Un manual de orientación y guía que viene a cubrir un vacío informativo sobre los entresijos de los comicios municipales y como se gestan las estrategias que sustentan a sus candidatos.

La autora ha estado acompañada por el editor de la obra, Rafael Pérez y el asesor y comunicador ambiental José Fiscal quienes han definido la obra como "una auténtica maravilla" y un "regalado", fruto de un "intensísimo trabajo" de la autora. Ambos han destacado la utilidad de un extenso volumen que desgrana en seis capítulos aspectos básicos como la importancia del discurso o el valor de la imagen.

En libro, según ha explicado la asesora, se parte de un caso de éxito en la política municipal como es el caso de Abel Caballero, alcalde de Vigo y actualmente el regidor más votado de la democracia en una gran ciudad española. "Explico que esto no es casualidad, que hay un trabajo y una estrategia muy minuciosa y muy bien calculada detrás, además de una planificación de las acciones que le está dando resultado". Este resultado, asegura Toscano, "debe ser la aspiración de cualquier candidato dentro de un partido local. Primero porque recibes el cariño de la población y luego porque te da mucha capacidad de maniobra al no tener que depender de coaliciones".

Confianza, credibilidad y visión, claves

Para aquellos candidatos que pretendan emular los logros del socialista vigués, la autora de Manual de Comunicación Política Local apunta tres ingredientes básicos: la confianza, la credibilidad y la visión. “Los tres son clave para combatir la desafección que es el primero de los males que azotan la política local. Inspirar confianza es fundamental porque nadie vota si no tiene la esperanza en que esa persona va a hacer lo que dice que va a hacer. La credibilidad debe ser una segunda piel del candidato. Tenemos que confiar en que cuando un político nos habla nos está diciendo la verdad. Por último hay que tener visión. Un verdadero líder debe ser capaz de transformar su entorno y la vida de los ciudadanos. Ahí se ve cuando un político es un verdadero líder”.

En cuanto a la labor que deben ofrecer los spin doctor para impulsar estos elementos en sus candidatos, la asesora lo tiene claro: "Debemos propiciar espacios de comunicación y mensajes creíbles que se transmitan con inmediatez. Esta es la gran aportación de los responsables de las estrategias de un partido. Crear mensajes creíbles que se expresen sin artificio, de manera natural e inmediatos"

Sin embargo, estos mensajes no pueden construirse de cualquier manera. "El mensaje tiene que conectar con los problemas de los ciudadanos. No podemos seguir utilizando las redes sociales para mandar las mismas notas de prensa que mandamos por email ni en campaña ni durante el resto de la legislatura. Las redes deben convertirse en espacios de escucha activa y conversación sino, no sirven de nada"

El problema de la desinformación y la posverdad

No podemos olvidar, según el criterio de Toscano, uno de los problemas clave que azota a toda comunicación política en la actualidad como es la proliferación de noticias falsas y estrategias de adulteración de la opinión pública.

En el capítulo sobre Comunicación digital, redes sociales y transmedia en el ámbito municipal, Toscano aborda aspectos como las fake news, las burbujas y las cámaras de eco y se pregunta por qué triunfa la mentira sobre el discurso honesto. "Es un tema muy preocupante y en parte va a depender de nosotros mismos acabar con la mentira. Hay que saber detectar cuándo nos están mintiendo. En esto debe entrar la profesión y buscar regulación porque hay partidos que hacen de la mentira su campaña con el resultado de que los más perjudicados son siempre los sectores más vulnerables como ocurre con los menores migrantes".

El evento concluyó con una mesa redonda en la que la autora compartió impresiones con los presentes, respondiendo a sus preguntas y cuestiones sobre la vida en la "caja negra" de las estrategias en campaña. Posteriormente los presentes pudieron compartir un distendido aperitivo en uno de los salones de la Fundación en la que los lectores pudieron disfrutar de la firma de libros de la autora.