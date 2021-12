Carolina Marín firmará autógrafos en El Corte Inglés de Huelva

El Corte Inglés de Huelva acogerá la firma de Carolina Marín el próximo martes día 14 de diciembre, donde podrán visitarle todos sus seguidores y llevarse su autógrafo de recuerdo.

La firma se realizará desde las 18:00 en la Planta Baja – Córner Yonex Deportes del Centro Comercial.

A este respecto, cabe recordar que esta mañana se ha anunciado que Carolina Marín no disputará finalmente el Mundial de Huelva 2021. Tras analizar la evolución de su rodilla izquierda, la jugadora y su equipo han decidido no competir en el torneo debido a que el proceso de recuperación del ligamento cruzado y meniscos no se ha completado.

A pesar de no participar en el torneo, Carolina sí estará en Huelva durante la semana de competición, donde realizará distintos actos previstos.