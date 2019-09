Caraballo delega en sus representantes legales la comparecencia por el caso Aljaraque

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, no ha comparecido hoy en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Huelva, donde estaba citado por el llamado caso Aljaraque. En su lugar lo han hecho sus representantes legales junto a las de las demás partes del caso. Según ha explicado el PSOE de Huelva en un comunicado, "se ha producido la comparecencia de los representantes legales de las partes y el Ministerio Fiscal en el denominado caso Aljaraque, conforme a la providencia emitida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Huelva, que los citaba para las 10:00 horas de hoy viernes. Los representados no tenían que hacer ningún tipo de declaración en dicho acto, de ahí que conforme a la Circular 4/1995, de 29 de diciembre de la Fiscalía General del Estado, hayan acudido solo los letrados para exponer nuevamente los argumentos absolutorios".

El partido del que es secretario general provincial reitera "que nuestra postura ante asuntos judiciales abiertos, ya sean propios o ajenos, es no emitir ningún tipo de opinión, en aras de respetar escrupulosamente la investigación judicial. Sí queremos informar, para que no haya lugar a equívocos, de que el acto de hoy es un trámite más de la fase de instrucción y no significa la apertura de ningún tipo de juicio o procedimiento de enjuiciamiento contra nadie. Cuando finalice la instrucción se determinará la consistencia o no de la denuncia, según prevé la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, en los trámites posteriores al actual".

El PSOE insiste en "ratificarnos en nuestra plena confianza en la Justicia y creemos que la mejor manera de colaborar es dejar que su trabajo se desarrolle con tranquilidad y sosiego. Estamos convencidos de que cuando finalice esta fase de instrucción, se concluirá con que no ha existido ninguna conducta ilegal".