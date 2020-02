Caraballo asegura estar "tranquilo" por el caso Aljaraque tras "no haber participado en el mismo"

El presidente de la Diputación de Huelva y secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, ha asegurado que está "tranquilo" ante el conocido como caso Aljaraque por no "haber tenido participación de ningún tipo en el mismo".

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los periodistas tras conocerse, como publica el diario Huelva Información, que "el caso Aljaraque llega a la Audiencia sin despejar la validez de las grabaciones".

Ante esto, Caraballo ha indicado que no va a valorar las cuestiones técnicas de dicha prueba puesto que serán los abogados defensores los que actuarán "como estimen conveniente". No obstante, ha remarcado que en dicha grabación "una tercera persona le menciona" pero "como podría haber mencionado a Mariano Rajoy o Donald Trump".

"A mí no me ha grabado nadie y mi responsabilidad está salvada", ha enfatizado el socialista, que ha recordado que tanto la jueza como el fiscal consideran que la contratación se hizo de manera correcta y los concejales dicen que "nunca han hablado conmigo".

Por ello, ha destacado que en el fondo de la cuestión no hay nada y está "muy tranquilo y la justicia va a actuar en el sentido de no imputarme en este caso porque no he tenido participación de ningún tipo", ha concluido.

Cabe recordar que este caso comenzó a investigarse a raíz de una denuncia interpuesta por un vecino de Aljaraque, colaborador de la agrupación Sí se puede, en la que exponía que la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE a finales de 2016 fue retirada supuestamente "tras ofrecer un intermediario del PSOE y miembro de CCOO un empleo en la empresa Aguas de Huelva a la mujer de uno de los dos ediles electos" de esa formación, aportando unas grabaciones.