"Vosotros sois el futuro, intentamos transmitiros que penséis en la economía circular”. Son palabras del director de Ence, Francisco Rubiño, que dirigió ayer a cerca de un centenar de alumnos del IES Rodríguez Estrada (San Juan del Puerto), en un encuentro enmarcado en el proyecto de caminos circulares, en el que colabora Huelva Información, y que tiene como objetivo impulsar este concepto a través del emprendimiento sostenible y las sinergias empresariales. Una de las ramas de este proyecto es la educación coherente, con charlas en centro educativos –ayer fue la primera– donde se expuso la economía circular como alternativa de futuro y el emprendimiento como opción profesional viable.

El cuidado al medio ambiente, la reducción de los residuos, utilizar materias primas renovables para acabar con un producto limpio... Y todo a través de una gestión eficiente sin contaminar. La responsabilidad de la sostenibilidad no es sólo de las empresas sino de cualquier ciudadano en su día a día, un hecho con el que ayer la empresa de energía y celulosa concienció y formó de una manera amena y divertida a los estudiantes. Y lo hizo con la bandera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que “todos debemos estar comprometidos”, y para que en un futuro laboral y profesional todos estos jóvenes ejecuten las claves para desarrollar un mundo mejor.

El encuentro llevó consigo la explicación acerca de la “transformación que está viviendo esa fábrica que os acompaña desde pequeños y forma parte de la vida de este pueblo”, apuntó en una vía tranquilizadora la responsable de comunicación y experta de inteligencia emocional de Ence, Lola Pelayo, para poner encima de la mesa a continuación todas las respuestas que tuvieron los alumnos a las que dio salida Francisco Rubiño.

“La mayoría no sabe lo que hacemos”, y mostró el director su preocupación de las fake news acerca del humo que sale de la fábrica para aclarar que tan solo es vapor de agua, que nace tras la quema de biomasa –el recurso renovable más abundante del planeta– (residuos forestales y agrícolas), de la cual llega hasta Ence en unos 180 camiones diarios con los que se acumulan 700.000 toneladas al año. Incluso con la ceniza que se queda en los filtros de la caldera, se reutiliza después para los tecnosuelos. En definitiva, con este proceso se consigue que el vapor de agua pase por una turbina para producir energía.

El fin de la pobreza, la erradicación del hambre, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia, energía asequible, trabajo decente, industria, la reducción de la desigualdad, ciudades sostenibles, el consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina, los ecosistemas terrestres, la paz y la justicia y, por último, las alianzas para lograr estos 17 retos que conforman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas y que en consecuencia, “son los objetivos que se ha marcado el planeta”, explicaron desde Ence.

A través de juegos, los estudiantes aprendieron que para alcanzar los ODS de las Naciones Unidas es necesario que el esfuerzo se distribuya entre todos los ciudadanos y así cada alumno expuso varias razones con las que ellos pueden colaborar para la consecución de las metas. “Apagar los aparatos eléctricos cuando no los estemos utilizando”, “no comprar más comida que la necesaria” o “respetar la libertad de opinión en todos los sentidos para que todos viven en paz” fueron algunas de las acciones que los propios alumnos afirmaron poder realizar para construir un mundo mejor en favor de la sostenibilidad.

Por su parte Ence, explicó la directora de Capital Humano, Inés López, se está centrando en las ODS de energía asequible y no contaminante, donde “nuestro propio proceso productivo es una energía que no contamina”; trabajo decente y crecimiento económico, “nuestro compromiso es con un empleo de calidad, no trabajamos con empresas de trabajo temporal, los salarios están ajustados a convenio y promovemos la igualdad y la equidad entre los trabajadores”;industria, innovación e infraestructura, “seguimos trabajando para renovar nuestras instalaciones, ahora vamos a poner en funcionamiento un huerto solar al lado del parking como ejemplo de desarrollo sostenible”; ciudades y comunidades sostenibles, “estamos trabajando con la comunidad y entorno con los que operamos para darles a conocer lo que hacemos y quienes somos”, entre otras cuestiones.