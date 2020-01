La Cámara de Comercio reunirá a las administraciones para impulsar el proyecto CEUS

La Cámara de Comercio de Huelva recoge el testigo de la reivindicación del proyecto CEUS y está dispuesta a impulsar una iniciativa que reúna en torno a una misma mesa a cuantas administraciones y agentes económicos puedan impulsar la infraestructura.

La intención, según reconoció a Huelva Información el presidente de la institución cameral, es ir incluso más allá “y sobrepasar las fronteras de Huelva para hacer de este proyecto uno que implique a toda Andalucía”. Por el momento, según ha podido conocer este periódico, se han mantenido los primeros contactos con los estamentos empresariales de Sevilla, dado su papel en la industria aeronáutica para implicar a cuantos sean necesarios para elevar el nivel el proyecto y hacerlo estratégico para la comunidad autónoma.

Según señaló a Huelva Información el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, han comenzado las gestiones parara desbloquear el proyecto, por lo que se va a proceder a realizar una convocatoria de manera inmediata de una mesa en la que se sentarán la dirección del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial Esteban Terradas), la Junta de Andalucía y del Gobierno central. Según pudo confirmar este periódico, tanto la administración regional, como la central, al mismo tiempo que el INTA, han confirmado su disposición a sentarse para encontrar la manera de conseguir el desbloqueo del proyecto.

La pretensión de Toscano es, según reconoció en la mañana de ayer a Huelva Información, “intentar desbloquear un proyecto que entendemos que es indispensable y necesario, no sólo para Huelva, sino que lo que pretendemos es que lo sea también para Andalucía, por lo que intentamos que sean también los empresarios de Sevilla, con una experiencia notable en el sector aeronáutico ya que están implicados en el desarrollo de varios elementos de Airbus, como también lo pueden estar los de Cádiz, para que juntos se reivindique de una manera conjunta y podamos hacer más presión sobre las administraciones de cara a que se desbloquee en un breve espacio de tiempo”.

Para Toscano, “tenemos que tener en cuenta de que se trata de un proyecto único en Europa y que la alternativa no es ubicarlo en otra provincia andaluza, sino que si Huelva no lo hace, se irá para Galicia; esa es la alternativa por lo que no podemos permitirnos el lujo de perderlo”.

Según el responsable de la Cámara de Comercio de Huelva, “se trata de un proyecto único en toda Europa y que puede posibilitar la firma de numerosos contratos que ayuden en la creación de riqueza y puestos de trabajo no sólo para Huelva, sino para toda Andalucía. Es un proyecto rentable económicamente desde el primer minuto y Huelva es el lugar perfecto para ponerlo en marcha, ya que cuenta a su favor tanto si situación geográfica alejado de zonas habitadas, como especialmente su climatología con una gran parte de los días del año con unos cielos despejados lo que facilita de manera muy importante el seguimiento que este tipo de estudios requieren, algo con lo que no se cuenta en Galicia, el principal competidor. Todas las personas con las que hemos hablado del tema, apoyan la propuesta de Huelva como el mejor lugar para ubicarlo”.

Por el momento, “la delegada del Gobierno de la Junta en Huelva, nos ha explicado las gestiones llevadas a cabo desde que asumieron el Gobierno, así como del compromiso que adquirieron de cambiar los usos de los suelos en los que se asentaría el proyecto, porque debía pasar de manera ineludible por la venta del suelo al INTA. Esa era su aportación al proyecto, por lo que ahora sería cuestión de arbitrar los mecanismos para su puesta en marcha, toda vez que parece que los trámites burocráticos se han terminado”.

Es en este contexto en el que desde la Cámara de Comercio surge la necesidad de la convocatoria de un encuentro con todos los agentes y administraciones implicadas en el desbloqueo del proyecto, ya que tal y como adelantó ayer Huelva Información, el mes de octubre es la fecha límite de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

De no ponerse en marcha las obras para esa fecha, sería necesario comenzar el proyecto de nuevo, desde cero, ya que en los primeros meses del año que viene, caducarían los restantes permisos que se dieron en su momento para su conclusión, con lo que quedaría definitivamente enterrado. Cabe recordar en este sentido de que lo que marcaría la continuidad de la DIA, sería el comienzo de las obras, para lo cual, sería imprescindible la convocatoria de la licitación de las mismas, con lo que el tiempo del que disponen las administraciones es más que ajustado.