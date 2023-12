La Cámara de Comercio nombra 'cargos non grato' a las presidencias de Renfe y Adif

La Cámara de Comercio celebra su primera reunión después de la renovación de los componentes del pleno en la que con su presidente, Daniel Toscano, a la cabeza, que ha arrancado su mandato al proponerse "reclamar con vehemencia las infraestructuras que Huelva necesita para apoyar la apuesta que la inversión privada está haciendo y ofrecerle el mejor entorno posible para desarrollar sus cuantiosas iniciativas empresariales".

Para empezar y teniendo en cuenta "las enormes carencias que presentamos en materia férrea con acontecimientos sucesivos que ponen de relieve el desprecio de Renfe y Adif para con nuestra provincia", a la Cámara de Comercio no le ha temblado el pulso y en este pleno se acordaba "nombrar cargos non grato a las presidencias de Renfe y Adif, sean quiénes sean quiénes las ocupen, en tanto no cambie la actitud de desprecio que vienen manifestando hacia los ciudadanos de Huelva que son los que padecen las consecuencias de esa mala gestión".

Este interés por el progreso provincial en esa materia, ha quedado de manifiesto con la !entrada de la Cámara de Comercio en el Consejo de Administración de la sociedad promotora del aeropuerto Cristóbal Colón. Como se recordará, fue la institución cameral junto con la Diputación Provincial los que promovieron esa sociedad que ahora está en manos privadas 100%", han proseguido.

Por otro lado, el nuevo pleno aprobó el presupuesto de la institución que ha experimentado un aumento del 13%, "lo que permitirá ejecutar importantes proyectos europeos que garantizarán la competitividad de las empresas en materia de sostenibilidad, digitalización, internacionalización, etc. y otros dirigidos a favorecer la empleabilidad y la formación de personas en búsqueda activa de empleo o de mejora", han concluido.