Centro Cultural iberoamericano: Reivindicación desde las asociaciones americanistas

De "inadmisible" califica José María Segovia, presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, el hecho de que Huelva "carezca de un museo o un centro de temática hispanoamericana relacionado con su historia". Recuerda que desde finales de los años 40 del siglo pasado, la Colombina promovió la creación de una Casa de América, "fueron muchos esfuerzos los invertidos para sacar adelante esta aspiración que al final no llegó a ser una realidad".

Entiende que al menos en el futuro centro del edificio del Banco de España, "debe tener al menos alguna sala con una vinculación hispanoamericana". En estos momentos, la Colombina viene trabajando en el cenobio franciscano en la creación de un museo colombino, "como una aportación de la sociedad más antigua de España".

José María Segovia señala que "lo importante sería buscar un lugar idóneo donde hacer posible un gran centro de carácter iberoamericano, que recuerde los viajes colombinos y la participación de Huelva". Aquella idea de la Casa de América, que surgió en los años 40 del siglo pasado como iniciativa de Antonio García Ramos, que fuera presidente de la Diputación y a la vez de esta Sociedad, fue propuesta hace años al anterior equipo de gobierno municipal "para que se ubicara en la Casa Colón, entendimos que era un lugar idóneo, tanto en el carácter cultural como en el turístico; pero, al final, nada se hizo, tenían otras prioridades". Desde la Sociedad Colombina se ve necesario retomar la iniciativa de un gran centro colombino, como propusieron y ahora adaptado a nuevos tiempos en una iniciativa "que viene a sumar en el plano cultural en nuestra provincia".

Independientemente del lugar donde se instale "hace falta en Huelva un Centro Cultural Iberoamericano", así lo ve David González Cruz, presidente de la Asociación de Estudios Iberoamericanos Rábida, para quien "no solo sería una opción el Banco de España, también la misma Rábida o los pueblos colombinos incluida Huelva".

Recuerda que en su día se dieron pasos importantes en lo iberoamericano. Así habla de la Cumbre Iberoamericana de La Habana de 1999, a la que asistieron 21 países y a Huelva se le propuso como secretaría de cooperación de la sede de las Cumbres Iberoamericanas.

González Cruz entiende que lo que queda por hacer es que "la denominación de Lugar de Encuentro Iberoamericano obtenida para los Lugares Colombinos en la Cumbre de Jefes de Estado y presidentes del Gobierno celebrados en La Habana, así como los apoyos obtenidos en el Parlamento de Andalucía, en el Congreso de los Diputados, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y en el Senado se llene de contenidos con hechos y recursos". Asegura que hasta el momento "lo único que hemos tenido son muchas y muy buenas palabras, pero queda el compromiso efectivo y real de llevarlas a la práctica".

Sixto Romero, presidente de la Academia Iberoamericana de La Rábida, destaca la importancia de la Cultura Iberoamericana y así se refiere a la Carta Cultural Iberoamericana aportada por la XVI Cumbre Iberoamericana de Montevideo, de jefes de estado y de gobierno. "Se trata -dice- de un proyecto político de gran magnitud que sienta las bases para la estructuración del 'espacio cultural iberoamericano' y para la promoción de una posición más fuerte y protagonista de la Comunidad Iberoamericana ante el resto del mundo en uno de sus recursos más valiosos: su riqueza cultural". Por ello, considera clave rescatar la idea del Centro Cultural Iberoamericano en Huelva, y se refiere a la propuesta que desde la Academia se hizo para trasladar a nuestra provincia los fondos del Museo de América, a lo que se negó el Ministerio de Cultura. Unos fondos de los que solo se exhiben un 10%, por lo que proponía el traslado de parte de ellos a Huelva, "que sería el lugar ideal, por razones históricas, para albergar un museo de las características del Nacional de América, que supondría un importantísimo revulsivo cultural, patrimonial y económico para nuestra tierra".

Desde el Otoño Cultural Iberoamericano, su presidente, Jaime de Vicente, ve necesario retomar el proyecto de la Consejería de Cultura , "que podría paliar en gran medida el déficit de espacios para la cultura de Huelva, más patente si se compara con la atención prestada por la Administración a otras provincias andaluzas, que se ha traducido en muchas ocasiones en inversiones cuantiosas".

"Jugando con las palabras -apunta- podríamos decir que el Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) se considera hermano del futuro Centro de la Cultura Iberoamericana hasta el punto de que ambos llevan los mismos apellidos. Si el primero nació en el año 2008, la larga gestación del segundo se prolonga desde el 2009". Jaime de Vicente destaca que en Huelva hace falta ese espacio físico que facilite la canalización de ese anhelo popular que se ha manifestado de modo especial con ocasión del 525 aniversario del Encuentro entre dos mundos".

Juan Antonio Márquez, presidente de la Asociación Huelva Nueva York, dice que "ha llegado el momento de saldar la deuda histórica que se tiene con esta provincia". Destaca "lo mucho que significa Iberoamérica para España y muy especialmente para Huelva, que supone una pasión que está reflejada en su calles, en su gente, una expresión que podemos ver hasta en nuestro calendario festivo". Sin embargo, pese a este vínculo histórico, lamenta que "no tengamos ese edificio de encuentro de lo iberoamericano" y entiende que "le corresponde a la sociedad de Huelva exigir se salde esta deuda que se tiene históricamente con nuestra provincia".

Juan Antonio Márquez es directo y señala que "es el momento de reivindicar las promesas incumplidas" y espera que "el gran centro para la cultura iberoamericana sea uno de los compromisos en los próximos comicios electorales".

Desde el Instituto de Secundaria Rábida, especialmente vinculado a lo iberoamericano al haber sido sede fundacional de la Real Sociedad Colombina Onubense, su director, Antonio Pérez España, es también de la opinión de promover en Huelva un Centro de la Cultura Iberoamericana. Lo considera fundamental por su compromiso colombino y dice que "cómo no va a tener un centro de estas características con todo lo que representa Iberoamérica para Huelva; sería lo lógico". Entiende que el hecho de que aún no lo tenga "es porque en Huelva a veces no se aprovecha nuestra historia", por lo que entiende "es necesario ponerla en valor y reclamar el peso específico que tiene en el Descubrimiento de América"

Antonio Pérez dice que mientras "aquí no ponemos en valor lo nuestro, otras provincias de Andalucía, especialmente Sevilla, se aprovechan de ello".

Manuel Cordero, de la Federación de Asociaciones Iberoamericanas Casa de Iberoamérica en Huelva, señala que "por supuesto Huelva debe tener una Casa de Iberoamérica, al igual que otras ciudades como Cádiz, Barcelona, Madrid, Bilbao o León, que constituyen puntos de encuentros en España". Aquí es una exigencia "este centro por su mayor implicación iberoamericana".

Una federación que desde 2003 viene haciendo gestiones ante la Diputación y el Ayuntamiento de Huelva "pidiendo una sede para la Casa de Iberoamérica, porque tenemos los ofrecimientos de los consulados para exposiciones y talleres, que no podemos atender al no contar con un lugar donde poder desarrollar estas actividades". Por ello, insiste que Huelva debe contar con un punto de referencia iberoamericano.

Las asociaciones federadas tomaron el nombre de Casa de Iberoamérica, "al menos para hacer referencia a esta reivindicación permanente", dice Cordero. A sus diversas actividades que desarrollan, como la reciente exposición en la Casa Colón, este año entregarán el segundo Premio de Investigación Iberoamericana. "Seguiremos trabajando hasta que se haga realidad el proyecto de la Casa de Iberoamérica", señala Manuel Cordero.