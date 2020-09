CCOO reclama la vuelta a la asistencia presencial para aliviar la espera en Atención Primaria

El sindicato CCOO denuncia a través de una nota de prensa que "aunque no es una situación nueva, con la Covid-19 la demora para ser atendido telefónicamente por un médico de familia se sitúa entre 15 y 20 días en la práctica totalidad de los centros de salud de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, con alguna excepción en la que la espera es de unos cuantos días". Por el contrario, los centros del Area de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (Sierra, Andévalo y Cuenca Minera) mantienen una gestión de las citas prácticamente al día.

Las razones de este "intolerable retraso en ser atendido, y hablamos de una llamada telefónica, no están del todo claras". El sindicato señala que "la existencia de dobles circuitos asistenciales Covid-19/no Covid-19, la no cobertura del personal dispensado de trabajar presencialmente o de baja por ser especialmente sensible (afectado de determinadas patologías o con más de 60 años), incluso la no cobertura de las vacaciones, podrían estar entre esas razones".

En cualquier caso, para CCOO, "la población no puede estar sometida a esta falta de asistencia sanitaria, sin poder incluso acceder al interior de los centros y teniendo que hacer colas en la calle sometidas a las inclemencias del tiempo". Corresponde "a los gestores de nuestra sanidad el poner los medios humanos y organizativos necesarios para corregir esto de manera inmediata".

CCOO destaca que "actualmente y, por fortuna, nuestra provincia no tiene una incidencia elevada de casos de Covid-19 que pudiera justificar este caótico estado de cosas". Por ello, considera que "no está justificado en estos momentos limitar la asistencia presencial". La generalización de la atención telefónica, "que restringe el derecho de usuarios de la sanidad pública a una atención integral, responde a una planificación consciente por parte de la Consejería de Salud, ejecutada por sus directivos en los distritos de atención primaria, con su Plan Funcional de Desescalada de 17/04/2020 de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y con el Procedimiento de Atención y Seguimiento Telefónico de 06/04/2020, uno de cuyos autores es el actual director-gerente de los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña, que en principio iba destinado a los casos Covid-19, pero que ha sido generalizado y “ha venido para quedarse, según los propios gestores sanitarios".

El sindicato insiste en que "por lo que respecta al manejo de la pandemia los datos no son más halagüeños". "A pesar de los discursos del Consejero de Salud, CCOO no ha podido confirmar la existencia de rastreadores dedicados a la detección y seguimiento de personas infectadas y sus contactos", asegura. Información que cataloga como "oficiosa" sitúa la cifra en torno a unos quince en toda la provincia, cuando "según las recomendaciones (18/100.000 habitantes) debiéramos contar, con al menos unos 93 rastreadores".

En cuanto al personal sanitario, CCOO denuncia "las condiciones en que muchas enfermeras vienen desarrollando su trabajo en el exterior de los centros, en los denominados autocovid, realizando decenas de pruebas PCR diarias y a la interperie, enfundadas en monos de protección durante turnos enteros de siete horas, con grave riesgo de deshidratación y golpes de calor".

Asimismo, el Sindicato alerta del "más que probable incremento de conflictividad en los centros con el consiguiente riesgo de aumento de agresiones al personal fruto, nunca justificado, de la frustración e impotencia por no ser atendida en sus necesidades de salud, riesgo al que están especialmente sometidas las trabajadoras administrativas y el personal celador-conductor que atienden los mostradores".

Para CCOO, la gestión de los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña necesita "un golpe de timón, un revulsivo que vuelva a poner a la ciudadanía en el centro del sistema, de verdad, no sólo en el discurso, con una adecuada dotación de recursos y, sobre todo, con una imprescindible capacidad de organizarlos, hoy ausente".