CCOO Huelva felicita al bombero onubense Juan José García por su labor en Turquía

Desde CCOO Huelva, a través de la Federación de Sevicios a la Ciudadanía felicitan a Juan José García Martínez por su labor en Turquía donde, junto a otros compañeros de la ONG Bomberos por el Mundo, ha trabajado en la búsqueda de personas sepultadas con vida.

Durante cuatro días, el contingente formado por siete guías y cuatro perros (Apache, Oton, Urco y Heya) ha permanecido en la ciudad turca de Atay desde donde se han traído la satisfacción de “haber realizado dos localizaciones y tres extracciones de personas vivas y la desolación de encontrarse con una ciudad totalmente destruida”

Una imagen que como ha contado García “es indescriptible, una ciudad con una población de un millón y medio de habitantes, totalmente derruida, personas en las calles soportando temperaturas bajo cero, durmiendo a la intemperie o en los coches”. Un escenario desolador en el cual la gente “nos veía como la única posibilidad para poder encontrar a sus familiares y amigos sepultados”. “Nos pedían ayuda y a la vez nos ayudaban aportándonos el material necesario para actuar o avisándonos de que oían voces debajo de los escombros”

Momentos “difíciles de digerir a posteriori” porque en esos instantes, según cuenta el sindicalista, “parece que tienes una coraza y en lo único que piensas es en encontrar a alguien vivo, lo peor viene después, cuando hay que transmitir a las familias que los perros no han encontrado nada, es entonces cuando te derrumbas y buscas el apoyo en los compañeros”.

Pese a la tendencia, casi generalidad, de pensar que los bomberos están hechos de otra pasta porque por su trabajo rozan la tragedia con bastante frecuencia, Juan José García asegura que “es algo a lo que nunca terminas de acostumbrarte y el único consuelo al que te agarras es al de la satisfacción personal de salvar vidas, una gratificación que también es difícil de explicar con palabras”.

Para este bombero del Ayuntamiento de Huelva, ésta no ha sido la primera experiencia en catástrofes naturales, ya que anteriormente, en 2016 acudió al terremoto de Ecuador y en 2017 participó en labores de rescate en México, sin embargo, “lo vivido y visto en Turquía no se puede comparar con las situaciones anteriores, la destrucción es total, no hay ni un solo edificio con gente viviendo y los pocos que aún quedan en pie tienen daños estructurales irreversibles”.

Ya de vuelta a su cotidianidad y arropado por la ayuda de su familia mira atrás para recordar el momento en el que los perros Urco y Heya pudieron localizar varias vidas, una imagen que ya formará para siempre parte de su memoria y de su profesión. Porque Juan Jose García no solo quiso ser bombero, sino que desde 2015 a través de la ONG Bomberos Por El Mundo, de la que es vicepresidente, decidió ampliar esa inquietud de ayudar a los demás y de trabajar con perros para tratar de encontrar cualquier resquicio de vida allí donde fuera necesario”.

Un trabajo que no tiene respaldo económico, sino todo lo contrario, la mayoría de las veces, por no decir todas, le cuesta no solo el dinero sino hacer cábalas para poder adaptar los días con la empresa, porque no se los conceden de otra forma que no sean mediante sus propios días de descanso, vacaciones o guardias cambiadas con otros compañeros, en definitiva, un gesto que hace por humanidad y que arrastra un gran sacrificio.

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Huelva "valoramos enérgicamente el trabajo de este compañero, asesor técnico de esta área del sindicato en el parque de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, y lo hacemos extensible a otros compañeros bomberos del Consorcio Provincial también desplazados a la zona afectada por el terremoto, y no podemos más que aplaudirles y animarles para que sigan siendo un ejemplo para la sociedad, y así queremos transmitírselo a ellos y a todos los onubenses".

"Porque es labor de este sindicato dar visibilidad al esfuerzo de los trabajadores y poner en valor la heroicidad de estos bomberos de Huelva que no dudan en trasladarse allí donde su labor es necesaria, les cueste lo que les cueste", indica.