Los bomberos de Huelva regresan tras finalizar las labores de rescate en Turquía

Pasaban las seis de la tarde cuando la furgoneta azul de Bomberos Unidos Sin Fronteras llegaba al Parque de Bomberos de la capital. En ese momento, comenzaron a sonar las sirenas y los aplausos para recibir a los 'héroes' onubenses desplazados a Elbistán, una de las zonas devastadas por el terremoto de Turquía.

Del interior del vehículo, bajaban los bomberos de la expedición de Bomberos Unidos Sin Fronteras Luisfe Sandez, Tino Luque, Manuel Rodríguez y Antonio Pérez, así como la coordinadora de la unidad médica Cindia Morales. Junto a ellos, Tibu y Otto, los perros de la unidad canina que les han acompañado en las tareas de rescate.

A su llegada, abrazos con los familiares, amigos y compañeros del cuerpo que esperaban con ganas el regreso de estos bomberos tras una semana desplegados en la zona del desastre. Un área de devastación absoluta que barca una extensión aproximada de unos 500 kilómetros, "como si de Huelva a Madrid todas las poblaciones estuvieran prácticamente destruidas", explicaba Manuel Rodríguez, bombero del Ayuntamiento de Huelva.

Vuelven a casa con la satisfacción del trabajo bien hecho, pero también con “sensaciones un poco contradictorias, frustración e impotencia por el desastre que ha habido”, relataba Luisfe Sandez. La imagen que trasladan es de desastre absoluto, con "colapsos completos de todas las edificaciones".

El momento de más alegría llegaba el pasado jueves 9 de febrero, cuando los bomberos de Huelva consiguieron rescatar con vida a una chica. De entre las ruinas, surgía un sonido que que parecía la voz de una persona. Tras la intervención de los perros, lograron confirmar la existencia de un persona con vida y rápidamente, empezaron a diseñar el protocolo de actuación a seguir. “Tomar una decisión es algo muy delicado porque marca el éxito o el fracaso de la operación”, relataba uno de los efectivos desplegados en la zona.

Catorce horas de trabajo fueron necesarias para conseguir extraer a la chica atrapada entre los escombros. Un trabajo muy complicado y con condiciones climatológicas muy adversas. Una temperatura de -18 grados centígrados marcaba el termómetro aquella noche que terminó con final feliz.

Aseguran que a lo largo de aquellas catorce horas se vivieron “momentos de bloqueo y frustración”. Pero se pusieron un lema: "nos dijimos que piedra a piedra íbamos a conseguir sacarla", y así fue. Con la experiencia de muchos años colaborando en este tipo de situaciones y con la ayuda de un gato hidráulico consiguieron liberar a la joven atrapada. "Lo primero que vimos fueron sus ojos. Esa mirada no la vamos a olvidar en la vida", relataba Luisfe Sánchez.

También es indispensable la labor de los sanitarios que acompañan a los Bomberos Unidos Sin Fronteras en estas situaciones. El trabajo de Cindia, al frente de los sanitarios, fue clave para sacar adelante a esta chica. “Sabemos que la chica se encuentra estable y que va a salir adelante”, algo que les hace estar enormemente orgullosos y satisfechos, "Las horas que le dedicamos a nuestro trabajo merecen la pena”, concluían.

Tino Luque, uno de los efectivos de la unidad de detección con perros, quiso realzar la labor indispensable que realizan estos animales. "Los perros son nuestros amigos y son nuestra primera herramienta de trabajo en este tipo de situaciones". Los canes, que llevan muchos años junto a estos bomberos solidarios, vuelven agotados de Turquía, pero el trabajo que realizan en la detección de vida es fundamental, ya que marcan el camino a seguir en las labores de rescate.

El regreso de estos bomberos y de todas las unidades internacionales que ayudaron en la zona viene determinado por la decisión tomada por las autoridades del gobierno turco, ya que consideran que por el tiempo transcurrido y por las condiciones meteorológicas adversas -algunas noches las temperaturas eran de 20 grados bajo cero con sensación térmica de menos 30-, hacen poco probable la existencia de vida bajo los escombros. Desde España, se han desplegado en la zona más de diez organizaciones no gubernamentales, a las que se suma la ayuda enviada por el Ministerio del Interior a través de la UME y la Agencia de Cooperación Internacional.

Ahora, una vez realizada la labor de detección de vida bajo las ruinas, llega la hora de enviar ayuda humanitaria, algo que califican como "indispensable" a las diez provincias afectadas. Como explicaba Cindia Morales, sobre el terreno se ha ido realizando una valoración de daños y se comienzan a estudiar las necesidades para hacer el envío de ayuda de la manera más efectiva. "Toda ayuda es poca", por lo que explicaban que a través de la web de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras (https://busf.org/) se pueden consultar todas las formas de colaborar con esta organización para hacer llegar a las zonas afectadas los medios necesarios para ayudar a esas personas que lo han perdido todo tras el seísmo.

Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, quien también ha acudido al encuentro de estos 'héroes', ha querido elogiar la labor de unos efectivos municipales que “no han dudado en jugarse la vida para salvar la de otros”. Cruz ha reiterado “el orgullo que supone para Huelva ser conocida en el mundo por la solidaridad de unos bomberos que han trabajado estos días a contrarreloj en el rescate de supervivientes bajo los escombros de los edificios derrumbados y en condiciones muy difíciles, no sólo por el peligro de estos trabajos, sino también por la dureza del clima”.

Asimismo, el regidor de la ciudad ha puesto de manifiesto el “compromiso profesional y personal de unos efectivos municipales que también han suministrado ayuda estos días a muchas personas que se han quedado en la calles sin vivienda y sin pertenencia alguna”

Ahora, con la satisfacción del deber cumplido, llega el momento de descansar junto a sus familiares, quienes han vivido estos días con muchísima "incertidumbre y miedo". "Hasta esta noche no he conseguido dormir", expresaba la familiar de uno de los bomberos. "Me siento muy orgullosa. Ojalá hubiese más gente en el mundo como ellos", afirmaba visiblemente emocionada.