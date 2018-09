"Buscamos dragas para continuar con los aportes de arena en octubre"

Tiene claro que hay una serie de verbos que debe conjugar -trabajar, impulsar, mediar, coordinar y dialogar-, así como que la unidad de las administraciones y de todas las fuerzas políticas, en pos de los proyectos que son vitales para la provincia, es fundamental. A Manuela Parralo, al frente de la Subdelegación del Gobierno desde el 3 de julio, le "apasiona" esta nueva tarea que, según asegura, le ofrece una perspectiva amplia y global de la provincia: de sus bondades, pero también de sus carencias. "Ilusionada", "muy agradecida por la confianza" depositada en ella y con muchas ganas de trabajar "en mejor forma física" (sigue convaleciente de su accidente doméstico, que le obliga a desplazarse en silla de ruedas), aboga por la generosidad y por el trabajo en equipo para hacer que Huelva avance.

-Anunció junto al alcalde y al presidente de la Diputación una serie de peticiones a Adif y Renfe para mejorar las conexiones ferroviarias con Sevilla y con Madrid. ¿Qué es lo que han hecho?

La Huelva-Zafra es una infraestructura esencial y la intención es darle un impulso importante a su mejora"

-Este es un problema local y provincial que viene de muy atrás. Estamos cuadrando agendas para hacer lo mismo que con la concesión de los regadíos del Fresno, que era un proyecto absolutamente enconado desde 2011, con un expediente muy complejo, y en el que tuvimos que sentar en una mesa a todas las dependencias del Ministerio de Transición Ecológica. Y lo logramos. Y de ahí se sacaron las líneas de trabajo para desenmarañar el proyecto que felizmente concluyó con éxito. Aquí se trata de sentar en una misma mesa a la presidenta de Adif, al presidente de Renfe, a Diputación, Ayuntamiento y Subdelegación. Está claro que tenemos que resolver esa impuntualidad y esos problemas que se suscitan muchas veces de las malas condiciones en que se hallan los trenes. Pero tenemos que estar todos sentados. Yo creo firmemente en una gestión eficaz y no en una política de gestos. Yo no voy a Madrid a hacerme fotos, cuando vayamos a Madrid iremos para resolver.

-Esto, mientras llega el AVE.

-El ancho europeo es vital para el desarrollo integral de la provincia. La respuesta del nuevo Gobierno no se ha hecho esperar. Ha sido rápida y concreta. El ministro dijo que el proyecto iba a salir a información pública el 25 de julio y así ha sido. Ahora está en proceso de alegaciones. A partir de ahí, nuestro cometido es impulsar la continuación del proyecto haciendo el seguimiento y facilitando los trámites si se pueden facilitar. En definitiva, defender esta infraestructura que es de justicia territorial. Pero obviamente conlleva un tiempo que intentaremos agilizar.

-¿Habrá mejoras para la Huelva-Zafra?

-Fue un proyecto impulsado por el Gobierno socialista de Zapatero pero que cuando llegó el PP sufrió un absoluto olvido. Se quedó sin consignación presupuestaria. Es sin duda una conexión fundamental con Extremadura y es un objetivo prioritario para el desarrollo del territorio. Las mercancías y productos extremeños que embarcan por Portugal vendrían por tren directamente. Además, el tren es un medio de transporte seguro, ecológico, muy apreciado por los ciudadanos y nos vendría muy bien para el turismo y para el desarrollo de Extremadura y de Huelva. Desde luego, la intención es darle un impulso importante.

-¿Cómo? ¿Cuándo?

-Cuando podamos hacer los presupuestos, si nos dejan hacerlo, a ver cómo podemos integrarlo. Desde luego, siempre ha sido una ambición socialista el que ese tren funcione de una manera más ágil y en mejores condiciones.

-¿Habrá una solución definitiva para las playas, tal y como demanda el sector turístico?

-En primer lugar, me gustaría señalar que tenemos un litoral vivo y cambiante, en el que se observan movimiento de arena de este a oeste. Entonces, es importante que cuando se quiera actuar se haga de manera global para saber qué repercusión puede tener una obra cuando se haga: por ejemplo, en el Portil, sobre la Flecha del Rompido. De modo que entiendo a las personas que se manifiestan desde Mazagón, desde El Portil... Pero todo ello hay que ponerlo desde una perspectiva global de cómo la costa puede responder a las distintas obras que se puedan realizar.

-Su primer cometido fue el desarrollo de las obras de emergencia.

-La declaración de emergencia fue el 28 de marzo. Las primeras obras debieron haber comenzado en abril. Pero cuando yo llegué, concretamente a Matalascañas el día 28 de junio, no había llegado ninguna draga. Entonces, esa fue la primera gestión que me tocó hacer. Las obras comenzaron muy tarde, metidos ya en el periodo estival. Es verdad y es justo poner en evidencia que mientras Cádiz cuenta con pláceres de arena importantes, Huelva no los tiene. Por lo tanto, nosotros en Huelva hemos tenido más dificultades a la hora de la aportación de arenas. Hemos tenido que buscar arena y recogerla del fondo marino del Dique Juan Carlos I, del río Piedras y de una zona frente a Punta Umbría.

-¿La arena es adecuada?

-Esa arena es rojiza o bien más oscura, lo que en un principio sorprende visualmente de manera negativa. Pero con el paso del tiempo, y no hablo de mucho, se va a uniformar con la arena original. Ha habido que trabajar a marchas forzadas porque ya se había empezado tarde, en algún caso hubo que interrumpir las obras por peligrosidad, concretamente el paseo marítimo de Matalascañas a petición del propio Ayuntamiento, y el miércoles acaba de reanudarse. Pero, de cualquier manera, se ha realizado un trabajo bastante bueno e importante.

-¿Qué aportes se han realizado?

-Concretamente la aportación de arena que hasta el día de hoy se ha hecho ha sido de 35.889 metros cúbicos en El Portil, 80.327 en la Antilla, 41.506 en Matalascañas, y en Mazagón se han hecho dos actuaciones. Una primera muy delicada, porque la draga era muy mala, y que fue de 13.763. Y una segunda que fue una draga que trajimos de Rotterdam. Aquel aporte fue de 196.000. Al día de hoy, del presupuesto inicial de diez millones se han gastado 7,5 millones y no cuatro, como dice el PP. Pero le aseguro que nos gastaremos hasta el último euro.

-¿Qué se hará a partir de ahora?

-Estamos trabajando en buscar dragas (hay dificultad en encontrarlas) para que en octubre, que parece que será un mes con buen tiempo, podamos seguir lanzando arena y, sobre todo, lo más probable es que sea en el entorno de la Antilla, Islantilla y Urbasur, que es donde técnicamente es más necesario continuar con la actuación. -Y, ¿en cuanto al mantenimiento?

-A partir de aquí hay que enfocar los trabajos de obras ordinarias. En siete años de Gobierno del PP no ha realizado ninguna, si bien hay alguna redacción de proyectos que están en sus inicios. Mi actuación será ver qué proyectos están en el inicio, cuáles son los que se necesitan, y vamos a coordinarnos entre todo el litoral, oriental y occidental. Tengo de manera inminente con la Directora General del Agua, pero no diré la fecha.

-Pero ya había proyectos.

-Sí, pero hay que ver qué es lo que hay porque en siete años no se ha concluido ninguno. Veremos lo que hay, y eso no se frenará, sino que se impulsará, pero hay que compaginar las playas orientales y occidentales y a lo mejor también con la zona de Cádiz. Hablamos de la costa de la luz. Vamos a hacer un trabajo serio.

-¿Está dispuesta la Subdelegación a impulsar una labor en profundidad en la costa?

-Dentro de lo que pueda y me dejen los presupuestos, sí. Estamos frenados ahora mismo por el PP y Cs. Dentro de nuestras posibilidades sí que voy a impulsar esto porque me parece importantísimo para nuestro litoral. Son 80 kilómetros de playas y esto hay que mantenerlo. Tenemos un paraíso.