Black Panther tendrá su propio videojuego

Aprovechando la efeméride de que hace 57 años desde que Black Panther debutase en los cómics, Electronic Arts ha anunciado el desarrollo de un juego original de Black Panther en colaboración con Marvel Games.

Por el momento se ha confirmado que será un título de acción y aventura en tercera persona y para un solo jugador que presentará cada aspecto de Wakanda, su tecnología, sus héroes y una historia original “con la atención al detalle y la autenticidad que el mundo de Black Panther merece“.

“Nuestra misión es construir un mundo expansivo y reactivo que permita a los jugadores experimentar lo que supone asumir el manto del protector de Wakanda, Black Panther“, señala Electronic Arts en su comunicado.

El estudio responsable en hacerlo realidad se trata de Cliffhanger Games, un nuevo estudio triple A con sede en Seattle (Estados Unidos). Está dirigido por Kevin Stephens (Monolith Productions), y cuenta con antiguos desarrolladores de juegos como Middle-earth: Shadow of Mordor, Halo Infinite, God of War y Call of Duty, entre otros.

“Estamos volcados en ofrecer a los fans una experiencia definitiva y auténtica de Black Panther, dándoles más autonomía y control sobre la narrativa de lo que nunca han experimentado en un videojuego centrado en la historia. Wakanda es un extenso sandbox de superhéroes, y nuestra misión es desarrollar un mundo épico para los jugadores que aman a Black Panther y que tienen tantas ganas como nosotros de explorar el mundo de Wakanda“, comenta Kevin Stephens.

Habrá que esperar para conocer más detalles sobre este proyecto, ya que por el momento se encuentra en fases tempranas de su desarrollo y reclutando nuevos integrantes para que se unan a su equipo “en torno a los valores de la diversidad, la colaboración y la autonomía“.