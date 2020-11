El Black Friday pinta de negro las ventas para el pequeño comercio de Huelva

La tostada ha caído del revés en los intereses del pequeño comercio. El año pasado, a estas alturas del año, las luces de Navidad adornaban una ciudad repleta de personas ambientadas bajo pasacalles y animación. Este año es todo lo contrario. Incluso el gris del cielo y la lluvia ha sumado para que la campaña del Black Friday pase sin pena ni gloria por las principales calles comerciales de Huelva. El principal reflejo de este resultado es la escasa actividad que había en el corazón de la ciudad durante el día de ayer, jornada permitida para abrir la persiana comercial. Y es que la gran mayoría de los establecimientos de cercanía decidieron no estar tras el mostrador.

“No ha funcionado el Black Friday en el pequeño comercio”, afirmó a Huelva Información el presidente de Huelva Comercio, perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, Antonio Gemio. El desencanto que se mostró ayer con la cantidad de locales cerrados fue la consecuencia de un viernes “bastante malo” y un sábado “igual”. El presidente de los comerciantes onubenses ha sumado como argumento a muchos cierres en la jornada de ayer las limitaciones de horarios y de movilidad que están activas por la pandemia del coronavirus. “Es que es muy complicado. El viernes sólo funcionó algo a partir de las 16:00. Ya las 18:00 estábamos cerrados que era cuando se inauguraba el alumbrado. Las calles llenas y nosotros cerrados. Y el sábado las calles peatonales estaban vacías”.

Con este escenario sobre la mesa, Antonio Gemio confirma pérdidas de un 80%-85% con respecto al Black Friday del año pasado. La campaña ya se presentaba complicada antes de empezar para el pequeño comercio, según confirma el presidente de los comerciantes onubenses. Sobre todo por la limitación de horario ya que “cuando más vende el comercio es a partir de las 18:00 hasta el cierre”. Y por otro lado, la movilidad geográfica que ha impedido que clientela habitual, por ejemplo del cinturón metropolitano de la capital, no hayan podido venir hasta Huelva para comprar. “Nos están reduciendo más de un 80% de afluencia de público”, aseguró el presidente de Huelva Comercio. Desde la organización que han apostado y apoyado que haya alumbrado navideño, de momento, no se han visto beneficiados por el ambiente que directo que provocan puesto que cierran cuando se enciende la Navidad en Huelva. Aun así esperan que a partir del próximo día 10 las medidas de la Junta de Andalucía no sean tan restrictivas y se amplíe el horario comercial de cara a las últimas semanas del año. “El alumbrado también es por un estado anímico, y si no hubiera iría en contra del comercio”, expresó Antonio Gemio. En cuanto a las futuras medidas, el presidente de Huelva Comercio señaló que “ya no podemos estar más tiempo cerrados. El comercio no es un punto de contagio del virus”. Tan mala es la situación del sector que “o el día 10 abre esto o cuando pasen Reyes aquí va a haber una cascada de cierre de comercios grandísima”.

Por otro lado la campaña del Black Friday en los pueblos de la provincia de Huelva “ha sido peor”, debido a la limitación de movilidad entre municipios. Por ejemplo, “Ayamonte vive mucho de Portugal; Lepe de Cartaya; o Aracena de pueblos de alrededores”. Eso también ha provocado, algo que lamentan desde Huelva Comercio, un crecimiento de la venta por internet.

Pocos fueron los pequeños comercios, además de las franquicias nacionales, que hicieron frente ayer al poco ambiente en las calles. Uno de ellos fue la tienda de moda femenina Aiduski, que anunciaba un 20% de descuento en su escaparate para esta campaña que marca la antesala de la Navidad. Allí aseguraron a este periódico que el Black Friday “nos ha servido para hacer mejores ventas” que en semanas anteriores, que “eran mínimas” pero “se nota que hay una crisis”. Aun así el “viernes y el sábado fueron buenos pero no podemos compararlos con 2019 porque no nos hemos acercado ni por asomo”.

La principal razón que argumentan desde el establecimiento es la limitación de movilidad. “Nosotros tenemos clientes de Corrales, Bellavista y Punta Umbría”, que no han podido ir hasta la tienda durante estos días. Además, aseguraron que todavía “hay miedo a entrar en tiendas, aunque tengamos todas las medidas de seguridad”. Con todo, el Black Friday “nos ha servido para salvar el mes” pero “tenemos la esperanza de que nos dejen ampliar el horario”. Además, “así no se montan aglomeraciones”.

Desde la tiende moda masculina Raya, también reconocieron a Huelva Información que durante estos días de ofertas “ha habido un poquito más de vida”. Pero el principal problema “son las horas” ya que el cliente habitual suele venir a partir de las 18:00”. Además, hay que sumar que “el 60% de la clientela es de la provincia”. Desde el establecimiento también reivindicaron ayuda, “que no tenemos, más allá de los autónomos”. Echando cuentas, aseguraron que la facturación de la temporada de invierno se ha desplomado un 80%-90%.

Aun así, en estos tres días “parece” que la afluencia ha crecido y “esperemos que siga así a partir de mañana. Esa es la esperanza porque nosotros somos optimistas por naturaleza”. Así, el comercio permanecerá con las mismas medidas hasta el próximo día 10, cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haga una nueva actualización.