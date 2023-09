Balance positivo de la campaña del corcho en Huelva a pesar de la sequía

Asaja-Huelva ha valorado que, pese "a los malos augurios existentes" este año con la sequía, la campaña del corcho finalmente se ha desarrollado en la provincia, en general, "de manera fructífera". No obstante, la patronal ha señalado que al principio se generó "mucha incertidumbre" de si el corcho "se daba o no".

Según ha indicado el responsable del departamento de Medio Ambiente, Forestal y Caza de Asaja-Huelva, Vicente Domínguez Pérez, los asociados consultados, tanto titulares de fincas como empresas corcheras, "las principales y las más importantes a nivel provincial y nacional", han indicado que en aquellas zonas donde el corcho "se daba", se ha sacado la producción, "incluso en un 25% más, debido a que se han unido los pies que tocaba descorcharse este año con muchos de los que el año pasado no pudieron sacarse".

No obstante, el responsable de Asaja ha señalado que en aquellas zonas donde la sequía ha sido "más severa" --principalmente fincas situadas en los términos municipales de la sierra oriental como Higuera de la Sierra, Zufre, Cala o Santa Olalla, entre otras-- hay empresas que "han tenido que dejar en el campo alrededor del 30% del corcho".

Por otro lado, en cuanto a los precios, el responsable de Asaja-Huelva ha especificado que estos "han subido de media entre un 25 y 30 por el quintal" con respecto a la campaña anterior.

"Quiere decirse que hay titulares que han vendido el quintal a 100 euros, las fincas más baratas, mientras que otros han llegado hasta los 140 euros, aunque los precios varían mucho según la calidad del producto y quien realice la saca, si corre a cargo del titular o de la empresa corchera", ha remarcado.

ADELANTO DE LA SACAPor otra parte, Domínguez ha remarcado que la petición de adelanto de la temporada del corcho ha sido "acertada". En este sentido, ha detallado que el 24 de abril solicitaron a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul el adelanto del periodo. La administración dio "una respuesta rápida" con la normativa, por lo que el 8 de mayo, "antes del periodo de saca", se pudieron empezar los trabajos en numerosas fincas que ya en esas fechas "reunían las condiciones idóneas para ello".

Al respecto, el responsable de Asaja-Huelva ha recordado que para la saca del corcho se necesita tanto calor como humedad. Por ello, tras varias visitas a principios de mayo, los técnicos de Asaja-Huelva comprobaron que la arboleda, con el otoño de lluvias que hubo, "tenía aún reservas que irremediablemente iban a ir desapareciendo con las condiciones de calor que se estaban produciendo", por ello, "al adelantarse el periodo de saca, ya que claramente se estaba produciendo un adelanto en sí del periodo estival, esas fincas pudieron ser descorchadas".

Asimismo, en la segunda quincena de mayo las condiciones cambiaron y se produjeron lluvias en muchas zonas que hicieron que los trabajos "lógicamente se tuvieran que parar". Pero, a su vez, "gracias a esa agua, mejoraron las condiciones para retomar los descorches en junio, siendo este el mes más idóneo para llevar a cabo los trabajos", ha comentado el responsable de Asaja-Huelva.

"El periodo de saca por normativa en Andalucía engloba desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre, pero en Huelva muy pocas son las fincas que sacan corcho a partir del 20 o 25 de julio. Tenemos algún caso en concreto que se ha estado sacando hasta el día 5 de agosto, pero son eso, casos concretos, porque por esa fecha ya prácticamente no hay humedad en ninguna de nuestras comarcas", ha comentado.

Ante ello, Domínguez ha incidido en que es "muy importante" que en cada campaña "se valoren y estudien las condiciones del mes de mayo para adelantar o no el periodo de saca".

"Además, porque cada año, desgraciadamente, van a peor las campañas de la saca y estas acortan los días. Antiguamente en nuestra zona, las campañas eran de tres meses, unos cien días, y ahora a duras penas llegan a los 35 o 40 días. Ello se debe a falta de obra especializada, es decir, no hay descorchadores, y por mucho que las empresas quieran sacar corcho no pueden hacerlo en el tiempo especificado. Ello unido a que la enfermedad de la seca avanza a pasos agigantados sin que nadie ponga remedio, con lo que cada año hay menos pies que se puedan sacar", ha enfatizado.

Ante ello, el responsable de Asaja-Huelva ha asegurado que desde la patronal seguirán defendiendo que cada año se estudie la posibilidad de adelantar el periodo de saca, "como mínimo 15 días", es decir, a partir el 15 de mayo, "siempre y cuando las condiciones para realizar los trabajos sean las idóneas".

"No queremos decir que si una empresa tiene autorización para sacar su corcho el 15 de mayo lo haga sí o sí. Si el alcornocal 'no se da', no se toca hasta que las condiciones sean favorables. El titular y las empresas corcheras son los primeros interesados en que sus árboles no sufran daño alguno. Pero aquellas fincas que sí reúnan las condiciones, puedan empezar con los trabajos cuanto antes, para que después no haya problemas de falta de tiempo", ha añadido.

Por otro lado, Domínguez apuesta porque la Consejería "se tome ya en serio, de una vez por todas", que se acepten declaraciones juradas en lugar de solicitar permisos año tras año, ya que así "se evitaría el retraso en los inicios de los trabajos en campo como ocurre en la actualidad en muchas fincas, no pudiéndose empezar estos hasta tener la resolución pertinente".

"Todas las solicitudes que presentamos desde nuestra entidad son aprobadas. Somos el primer filtro que tiene Medio Ambiente en ese sentido y tendrían que sacarle más provecho a ello, por el bien de los titulares y el de todos los que nos dedicamos a esto. Pensamos que es mucho mejor notificar el inicio de los trabajos y durante el transcurso de los mismos, si se quiere comprobar que se están haciendo estos correctamente y conforme a la Ley, hagan, si así lo estiman oportuno, inspecciones sobre el terreno para comprobarlo", ha concluido.