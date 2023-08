Bajada de la Cinta 2023: Horario y recorrido

El día que todos los devotos onubenses esperaban ha llegado un año más. El 20 de agosto, siendo este día el tercer domingo de agosto, como dicta la tradición, la Virgen de la Cinta saldrá a las calles de la ciudad, llevando a cabo su habitual traslado.

No obstante, este domingo 20 de agosto la Virgen de la Cinta no cogerá por el Conquero debido a las obras de la zona que impiden su paso, siendo el recorrido de este año un kilómetro más largo de lo normal. El itinerario comenzará por la avenida de la Cinta, Santa Marta, Cristo de la Redención, San Antonio y Manuel Siurot llegando al centro de la ciudad por la calle San Andrés hasta San Pedro. Tras ello, pondrá rumbo a la iglesia de la Concepción por Rafael López y Méndez Nuñez hasta el templo. Este año los cultos no podrán realizarse en la Catedral de la Merced por culpa también de las obras, las que se están llevando a cabo en la plaza, por lo que la hermandad ha decidido establecer este camino alternativo.

Además, este 2023 se incorpora una novedad, ya que el día 7 de septiembre se llevará a cabo una procesión en la que la patrona de Huelva pasará por la plaza de la Constitución, donde se realizará un acto delante de las puertas del Ayuntamiento, con motivo del centenario del mismo y de la Diputación provincial, tratándose ambos de hermanos mayores honorarios de la Hermandad de la Cinta.

En este acto conmemorativo estarán presentes la Banda Municipal, que acompañará a la Virgen durante la procesión, el coro de la Merced que dirige Sergio Lazo y los campanilleros de la Cinta, que la siguen en su traslado desde hace más de treinta años. Durante el recorrido se llevará a la Virgen a las puertas de las Hermanitas de la Cruz, que le dedicarán unos cantos. Además, la patrona visitará la iglesia de Santa María de la Esperanza donde entrará para que ambas imágenes se saluden cara a cara.

La procesión este día comenzará a las 20:00, siguiendo por la calle Concepción, Palacios, Vázquez López, plaza de las Monjas, avenida Martín Alonso Pinzón, avenida Sor Ángela de la Cruz, Garci Fernández, plaza Isabel la Católica, Esperanza Coronada, Rábida, Pérez Carasa, Palacio, y de vuelta al templo sobre las 23:00.

El día 8 de septiembre, el traslado a su Santuario comenzará a las 19:00 desde Méndez Núñez, siguiendo por la calle Rafael López, Ciudad de Aracena, Ginés Martín, Amado Lázaro y llegando hasta el Paseo de la Independencia donde se asegura que se habilitará una zona para el paso de la hermandad. Desde ahí la Virgen continuará por su recorrido tradicional hasta el Santuario.