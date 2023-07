La bajada de la Virgen de la Cinta no se realizará por el Conquero

La bajada de la Virgen de la Cinta no se realizará este año por el Conquero. Las obras de remodelación de la avenida Manuel Siurot obligan a cambiar el itinerario. Tampoco se llevará la imagen de la Patrona de Huelva a la Catedral debido a la ejecución del proyecto de peatonalización de la Plaza de la Merced. La novena y la Función Principal se celebrará en la Parroquia de la Concepción. Así lo ha decidido la Hermandad de la Cinta "una vez recabada la información pertinente de los técnicos municipales de Urbanismo sobre la evolución prevista en las obras que afectan al itinerario tradicional de la bajada de la Virgen".

Respecto al recorrido, la hermandad ha optado por la avenida de la Cinta para proseguir por las avenidas Santa Marta y San Antonio, por el tramo de la avenida Manuel Siurot, la que discurre por los institutos Diego de Guzmán y Quesada y La Rábida, y continuar por la calle San Andrés. A partir de ahí queda por definir si se coge por el Paseo Santa Fe y Puerto o por la calle 3 de Agosto y Plaza de las Monjas para llegar a La Concepción, donde se celebrarán todos los cultos. El tramo final del itinerario dependerá del estado de las obras del centro de la capital onubense.

El hermano mayor, Esteban Brito, señaló que "era imposible la bajada por el Conquero, no van a estar terminadas las obras", a lo que añadió que tampoco se llevará a la Virgen de la Cinta a la Catedral, porque el entorno de la misma con las obras en marcha "no es recomendable, el lugar no va a estar suficientemente apto". Recordó que durante la estancia de la imagen en el centro de la ciudad es visitada por muchas personas, "la novena está muy masificada por devotos de la Virgen".

Brito comentó que se ha optado por un itinerario "que sea lo menos gravoso para los costaleros" ya que "es un kilómetro más del recorrido habitual". Explicó que el cambio de itinerario de la bajada, prevista para el 20 de agosto, el tercer domingo del mes, como es tradicional, se ha sometido a la consideración del obispo de Huelva, Santiago Gómez, "que ha dado su consentimiento al recorrido de la bajada". El obispo recibió en audiencia a la nueva junta de Gobierno de la Hermandad de la Cinta.

También será diferente la procesión solemne del 7 de septiembre, ya que se saldrá de La Concepción en vez de la Catedral, "habrá que estudiar el recorrido, es un recorrido que no es el habitual y hay que ver por dónde es mejor, se intentará que la procesión sea lo más solemne posible". En cuanto a la subida, ésta se hará por la ruta tradicional del antiguo Camino a Gibraleón, pero el recorrido será más largo al iniciarse desde La Concepción.

El hermano mayor de La Cinta apuntó que tienen que reunirse con el Ayuntamiento de Huelva para analizar todas las circunstancias, "nosotros proponemos y el Ayuntamiento dirá lo que considere más conveniente". Hay que programar los cortes de tráfico, "mi preocupación son los costaleros, que van a soportar el kilómetro de más, se va a intentar que donde se pueda ir más rápido se vaya más rápido y hacerlo lo más esplendoroso para la Virgen, en ese amanecer de la bajada, con la mayor devoción, es muy bonito".

Este año se podrán vivir momentos muy emotivos al paso de la Virgen de la Cinta por delante de la Residencia de Ancianos Santa Teresa Jornet y de la Parroquia Cristo Sacerdote.

Ya han comenzado los preparativos para la bajada de la Virgen de la Cinta. El pasado 29 de junio, en el claustro del Santuario del Conquero, tuvo lugar la igualá de la cuadrilla de costaleros. Por su parte, el Coro de Campanilleros de la Virgen comenzará los ensayos el próximo 10 de julio.