La limpieza y protección de los Cabezos de Huelva centra el Pleno

La necesidad de solventar las carencias en infraestructuras hidráulicas y la apuesta por visibilizar el patrimonio histórico de Huelva han sido los pilares fundamentales sobre los que ha girado el Pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de la ciudad. Un Pleno que ha comenzado con el alegato de la alcaldesa, Pilar Miranda, en favor de las infraestructuras ferroviarias, para mostrar "nuestro rechazo al suceso de la pasada semana en el tren Huelva- Madrid, en el que se quedaron tirados durante horas 120 pasajeros". Miranda ha asegurado que "no vamos a permitir que nos traten como ciudadanos de segunda", al mismo tiempo que ha afirmado que "Huelva tiene una deuda histórica y no podemos consentir que los inversores no lleguen por falta de infraestructuras".

La sesión ha estado marcada por la aprobación, casi en su totalidad, de las mociones presentadas por los cuatro grupos municipales y donde, a pesar de las discrepancias propias de cada ideología política, se ha manifestado la unidad de toda la corporación por asuntos de máximo interés para los onubenses como la protección de los Cabezos, la promoción y dinamización de la Fuente Vieja o la puesta a punto del entorno de las 100 viviendas de la barriada Marismas del Odiel.

Otros asuntos sí han despertado más controversia, como la moción presentada por el PSOE sobre el Plan de Empleo Municipal, que finalmente no ha salido adelante, así como otros temas de índole nacional. Este es el caso de la propuesta del PP contra la tramitación de una Ley de Amnistía, contra la que el portavoz popular, Felipe Arias, ha rechazado "todo tipo de amnistía o indulto para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito". La propuesta, que ha sido votada en contra por el PSOE y el Grupo Mixto, se ha aprobado con los votos a favor de PP y VOX.

Protección para el entorno de los cabezos

El Grupo Municipal de Vox considera que es necesario que el Ayuntamiento de la capital onubense lleve a cabo una rehabilitación y limpieza de los cabezos a través de un plan especial, cuestión que ha planteado este miércoles.

El portavoz municipal, Wenceslao Font, ha pedido al equipo de Gobierno que acometa esta actuación tan necesaria, después de que el pasado 11 de julio el Grupo Parlamentario VOX Andalucía registrase una PNL elaborada por el parlamentario onubense Rafael Segovia, al objeto de que se declare el sistema de Cabezos de Huelva como BIC en la tipología jurídica correspondiente y proceder a su inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.

A este respecto, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Ignacio Molina, se ha mostrado de acuerdo, añadiendo que "es necesario hacer una intervención para adecuar la zona y ponerla en valor. Todo ello debemos hacerlo desde una intervención arqueológica previa que asegure la protección de los restos existentes y se permita la integración en los mismos. El objetivo es intervenir en ellos para que sean transitables y onubenses y visitantes puedan disfrutarlos y vivirlos". La moción ha salido adelante con el apoyo de toda la corporación excepto del Grupo Mixto.

El mismo resultado de la votación, abstención del Grupo Mixto y voto a favor del resto, ha tenido también la moción de VOX centrada en el apoyo a las familias onubenses.

Además, por unanimidad, se han aprobado las dos mociones presentadas por el Grupo Mixto con Andalucía Huelva sobre las necesidades de urbanización de las 100 viviendas de Marismas del Odiel y sobre las necesidades ortoprotésicas de personas laringectomizadas.

El Pleno celebrado esta mañana también ha dado vía libre a una Declaración Institucional, en el que la Corporación al completo, ha abogado por la protección social de la abogacía, instando al Gobierno a realizar las actuaciones y modificaciones necesarias, en relación con los profesionales de la abogacía que tienen contratado con la Mutualidad de la Abogacía el sistema de protección social alternativo al RETA, para la equiparación de todos sus derechos.

Asimismo, se ha aprobado con el apoyo de todos los Grupos Políticos Municipales, salvo la abstención del Grupo Mixto, una propuesta de convenio de colaboración con la Iglesia española Reformada Episcopal de Comunión Anglicana.

Urgente mejora de las infraestructuras hidráulicas

En el Pleno, al que ha faltado el socialista Gabriel Cruz debido a su participación como diputado en el debate de investidura de este miércoles, el grupo popular ha presentado una moción para reivindicar al Gobierno de España una intervención urgente sobre las carencias en infraestructuras hidráulicas de Huelva. El objetivo, exigir que aplique con carácter de urgencia las dotaciones económicas necesarias de todas las obras recogidas y aprobadas tanto en la planificación Hidrológica, como en la Ley 10/2018. Entre las actuaciones se han referido a las más acuciantes como la Presa de Alcolea, la Presa de La Coronada, la de Pedro Arco y la del Corunjoso, así como el desbloqueo del Canal de Trigueros. El PP ha lamentado "la injusticia que se está produciendo y el maltrato del Gobierno a la provincia de Huelva".

En respuesta, el PSOE ha presentado una enmienda transaccional para añadir a la moción que, igualmente, se exija a la Junta de Andalucía que ponga en marcha, también de manera urgente, la segunda fase de la construcción del Anillo Hídrico de la Sierra. Por su parte, el Grupo Mixto, también presentaba como enmienda transaccional que el Ayuntamiento solicitara a la Junta la ejecución del 100% de las obras hidráulicas correspondientes al Canon del Agua en Andalucía.

Ambas transaccionales han sido rechazadas por el PP, siendo aprobada la moción del grupo popular con los votos a favor de todos los partidos, excepto con el voto en contra del Grupo Mixto.