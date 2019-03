El Ayuntamiento visibilizará los restos arqueológicos de la Plaza de las Monjas

Por unanimidad se aprobó una iniciativa de IU sobre los juegos de azar y las casas de apuesta: una batería de medidas que incluye el no permitir la publicidad de este tipo de establecimientos en los lugares gestionados por el Ayuntamiento y estudiar las ordenanzas municipales para evitar la implantación de nuevos locales al menos en lugares cercanos a los frecuentados por la juventud.

Por otra parte, se ampliará de manera muy sensible la bonificación reconocida en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza en los supuestos de transmisión de la vivienda habitual por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, llegándose a reconocer ésta bonificación en el grado máximo legalmente permitido del 95 % de la cuota.

Aunque desde el PSOE se pidió más concreción y desde las filas del PP Manuel Remesal quiso introducir una transaccional para que sean los informes de los técnicos de la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento los que determinen cómo se procederá a visibilizar e integrar aquellos hallazgos, finalmente no fue necesario, al explicar Rossi que la actuación, por ley, debe estar sujeta a los mismos.

Tras esos hallazgos y ante la importancia de los mismos, se abrió un debate público y se manifestó la idoneidad de integrar los restos para el disfrute de la ciudadanía y el embellecimiento de la plaza pública. Sin embargo, ante la cercanía de la Semana Santa, Junta y Ayuntamiento optaron por enterrar todos los hallazgos , con el compromiso de que una vez finalizada dicha fiesta, se retomarían los trabajos de investigación y puesta en valor de los mismos. Los primeros terminaron, pero no así los segundos. Así, los restos fueron tapados.

IU logró ayer el respaldo de todos los grupos del Pleno (menos el de Cs, que no estuvo representado por ningún concejal tras la marcha de María Martín al Instituto Andaluz de la Mujer), para que el Consistorio, de acuerdo con la Consejería de Cultura, ponga en valor los hallazgos y los vincule al futuro Museo Arqueológico , cuyas obras están en marcha.

La emoción de una despedida

Le agradeció el “intenso trabajo” realizado en estos cuatro años, así como su “enorme cariño” a Huelva, su “sacrificio” y su “preocupación por la gente”. El alcalde, Gabriel Cruz, despidió ayer en nombre de los onubenses a María Martín tras su marcha al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) destacando la suerte que para las mujeres onubenses supone en hecho de que la que fuera portavoz municipal de Ciudadanos sea ahora coordinadora provincial de este órgano dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que encabeza Rocío Ruiz.

Muy emocionada, Martín cerró ayer, al darse cuenta en el Pleno de su renuncia como concejala, “cuatro maravillosos años de crecimiento personal y evolución”. Y es que, con lágrimas en los ojos, valoró que ser concejal del Ayuntamiento capitalino “es una de las cosas más bonitas que se puede hacer en la vida”.

Agradeció los consejos de los concejales, el apoyo de toda la Corporación –incluso mencionó a Ángel Sánchez, Antonio Ramos, Juan Manuel Arazola y Pilar Miranda, quienes han dejado de formar parte de la misma en el mandato que está a punto de cerrarse– y aseguró haber trabajado con un gran equipo.

Martín tuvo también palabras de agradecimiento para sus padres, para su marido, para sus hija Cayetana (concejala infantil hasta hace poco) y su pequeño Amalio, nacido en el ecuador del mandato tras once años de búsqueda.

Agradecida por la confianza que su partido ha depositado en ella, Martín abandonó el Salón de Plenos tras recibir el cariño y aplauso de todos sus compañeros. No aplaudieronRuperto Gallardo y Enrique Figueroa, que en junio de 2017 se marcharon del grupo municipal de Cs, en el que hasta hace unas semanas Martín ejercía como portavoz.

El que fuera presidente, Gallardo, y el exportavoz, Enrique Figueroa, no entregaron sus actas y pasaron a ser ediles no adscritos. Un mes antes, el comité de régimen disciplinario de Cs acordó la apertura de un expediente disciplinario a ambos ediles por posible incumplimiento de las directrices emanadas de los órganos competentes del partido al no querer restituir en la portavocía a Martín.

Desde la mitad del mandato, la ya exportavoz afrontó el solitario el complicado reto de capitanear el grupo naranja, que en estos momentos no cuenta con representación en el Pleno.

Aún no se sabe si en la sesión plenaria que queda por delante hasta el fin del mandato estará representado, toda vez que en el caso del PP, tras la marcha de la portavoz, Pilar Miranda, a la presidencia del Puerto la plaza vacante no ha quedado cubierta con Víctor Calvo, lo que ha sido criticado desde el grupo municipal del PP, que culpa al equipo de Gobierno de bloquear su entrada. Al respecto, el portavoz socialista, Manuel Gómez, explicó ayer que no ha habido intención alguna de impedir su entrada, de modo que achacó el asunto a los plazos que hay que cumplir. En el caso de Cs, la siguiente en la lista es Cinta Acuña.