El Ayuntamiento de Huelva acometerá un plan de limpieza de sumideros tras el temporal

Tras el temporal se procedió en la capital onubense a los trabajos de limpieza. El Ayuntamiento de Huelva va a acometer un plan de limpieza de sumideros. La alcaldesa, Pilar Miranda, reconoció que estos "no estaban limpios, deberían haber estado limpios", una limpieza que "este equipo de gobierno va a hacer, creemos que debemos ofrecer unos servicios eficaces y eficientes a los ciudadanos y la limpieza es fundamental, es una de nuestras batallas diarias".

Miranda comentó, respecto a las anegaciones de calles en la ciudad, que el hecho de que "los sumideros no estuvieran limpios ha perjudicado, evidentemente. Los sumideros deberían haber estado limpios, pero bueno, los vamos a limpiar y vamos a dar un buen servicio, porque entendemos que es fundamental". Indicó que "en Huelva llueve poco, desgraciadamente, pero, cuando llueve, llueve fuerte". Comentó que "ya se habían empezado a limpiar sumideros, se habían realizado trabajos previos pero, evidentemente, no nos ha dado tiempo a limpiarlos todos porque llevamos ciento y pico días en el Ayuntamiento".

Recordó que el plan de choque de limpieza se encuentra al 85% de ejecución, "y vamos a seguir haciendo el mantenimiento". Indicó que "se ha destinado mucho presupuesto en Aguas de Huelva para mejorar las redes, para limpieza, para que todo esté en las mejores condiciones posibles y que los ciudadanos tengan su ciudad limpia, pero tendrá que ser de manera gradual, porque llevamos ciento y pico días en el gobierno municipal".

La alcaldesa de Huelva agradeció "el trabajo de los técnicos municipales, policías y bomberos y de todos los servicios de Infraestructura que estuvieron este jueves todo el día trabajando, yo la última vez que hable con ellos era la una de la mañana. Con el temporal cayeron muchos árboles, que se quitaron de las calzadas inmediatamente. Según me consta, no hubo daños personales, y después se hicieron labores de limpieza a lo largo de toda la noche hasta dejar la ciudad en estado óptimo, por lo menos, normalizado".

Manifestó que "lo fundamental es que no hubiera ninguna víctima personal, que no pasara nada a ninguna persona y, gracias a Dios, no ha pasado, y luego los daños materiales tampoco han sido tan grandes, se ha inundado alguna asociación y a las calles ha habido que hacerle una limpieza más exhaustiva".