El Ayuntamiento de Huelva respalda a los diseñadores onubenses en We Love Flamaneco

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, acudieron a la jornada inaugural de una edición de We Love Flamenco, el mayor certamen de moda flamenca del mundo que se celebra estos días en el hotel Alfonso XIII de Sevilla. Los creadores onubenses José Hidalgo y Pepe Jiménez de El Ajolí, además de Santana Diseños, fueron los protagonistas del primer desfile.Miranda disfrutó del evento junto a los directores de la empresa GO! Eventos y Comunicación, la modelo y empresaria onubense Laura Sánchez y Javier Villa. La alcaldesa ha destacado que We Love Flamenco es “un excepcional escaparate y trampolín para el sector”.La alcaldesa, que ha recordado que Huelva es la provincia con mayor número de diseñadores de moda flamenca, ha insistido en “la importancia de apoyar un sector que realza nuestras raíces y nuestra cultura, que tiene mucho que aportar a la economía onubense y que está en continuo crecimiento, una de las industrias más apasionantes, porque es innovadora por naturaleza y requiere creatividad y talento para afrontar una renovación constante, por lo que tenemos que contribuir a la promoción de la moda flamenca, para dar a conocer a nuestros diseñadores porque su trabajo se traduce en empleo y riqueza y en imagen para toda la provincia”.La Semana de la Moda flamenca se celebra hasta el 19 de enero en el hotel Alfonso XIII de Sevilla con la presencia de 9 diseñadores de la provincia: José Hidalgo de Aracena; El Ajolí-Pepe Jiménez, y Manuela Macías, de San Bartolomé de la Torre; Santana Diseños, y Bella Elvira, de Lepe; Pedro Béjar, de Hinojos; José Manuel Valencia, de Rociana del Condado; Antonio Arcos, de Bollullos Par del Condado y la clausura de la mano de Iván Campaña, de Niebla.