Asaja Huelva lamenta que no se pongan medidas para evitar una situación de sequía que es cíclica

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Huelva lamenta que desde las administraciones no se hayan puesto en marcha medidas para evitar una situación de sequía que es cíclica. Su presidente, José Luis García-Palacios manifestó que "la sequía que padecemos son sequías cíclicas, de las que hay registro desde hace más de un siglo en la provincia de Huelva, basados en los registros técnicos y climatológicos de las empresas mineras, ya por finales del siglo XIX".

Apuntó que "estamos permanentemente redundando en una situación que se conoce y no se le pone medidas". Desde Asaja piden "altitud de miras a las administraciones, sobre todo las que tengan mayores competencias, y prevean este tipo de situaciones a medio y largo plazo, no podemos estar acordándonos de Santa Bárbara nada más que cuando truena, hay que pensar en lo mejor pero, desde luego, hay que estar preparado para lo peor, y en esta situación, que es crítica, no estamos preparados”.

Según García-Palacios, el sector ganadero sea probablemente el que lo esté pasando peor, "el hecho de no cosechar supone un no rendimiento, pero actualmente no hay pasto en las dehesas para la ganadería, el incremento de coste de piensos y materias primas para la alimentación del ganado se ha multiplicado por tres en el último año, aparte del coste energético, y nos podemos encontrar con una situación difícil porque no va a haber grano en nuestras cercanías, forraje y paja para nuestra ganadería, incluso ya hay sitios donde hay dificultades para poder aprovisionar de agua el ganado".

Señaló que hay que diferenciar entre sequía estructural y agronómica. Esta última “es una cuestión de que si se siembra trigo o girasol, por poner dos ejemplos, y no llueve, pues no se cosecha”. La estructural “es el desabastecimiento de agua para toda la población, sea agricultor, industria, turismo o ciudadano de consumo de boca y eso es lo que nunca puede ocurrir”.