Arte y sonidos de guitarra para presentar la octava edición del Festival Flamenco Ciudad de Huelva

La guitarra de Paco Cruzado y la voz de Carmen Molina han guiado este martes la presentación del VIII Festival Flamenco Ciudad de Huelva, en un marco incomparable y con tanto vínculo como son los patios de la Casa Colón de la capital, donde ya las peñas realizaban sus primeras exhibiciones.

Con el sonido del agua de las fuentes de fondo, la bailaora Rocío Fernández ha hecho resonar sus tacones en toda Huelva para anunciar que el flamenco más vivo y más auténtico estará presente en la capital desde el próximo día 6 hasta el 17 de junio en el Gran Teatro de Huelva. Las tablas del salón, tras su reciente reforma, componen el espacio idóneo para llevar a cabo una muestra de este calibre.

Tras siete ediciones, esta nueva cita con el arte del Flamenco ya no pretende consagrarse en la ciudad como un símbolo más de la identidad colectiva sino que busca expandirse de forma internacional, más allá de las fronteras onubenses. Así lo ha expresado el alcalde, Gabriel Cruz, en declaraciones sobre el espectáculo: "Nuestro festival tiene vocación internacional porque mantenemos el interés por reconocer cada año a los artístas más relevantes del panorma flamenco como fue el año pasado Perlita de Huelva esto supone seguir traspasando fronteras". En este sentido, el primer edil ha reconocido que "tenemos un festival en el que se aunan muchos elementos como la gastronomía o el clima, el festival no solo se hace en espacios escénicos sino en toda la ciudad y despierta el interés no solo de los onubenses sino de todos los amantes del flamenco más allá de nuestras fronteras".

Huelva, capital mundial del flamenco

Gracias al apoyo que ofrece la Fundación Cajasol, Huelva se convertirá el próximo mes de junio nuevamente en la capital mundial del flamenco. "En total serán once días en los que viviremos con mucha ilusión y con un elenco de figuras de primer nivel", ha puesto en valor Cruz sobre la importancia del cartel.

Para la Fundación "es un orgullo formar parte un año más de este Festival", ha expresado su presidente, Antonio Pulido, en declaraciones ante los medios. "Es una magnífica idea apoyar un cartel como este, que permite que el Festival se abra a la ciudad con espacios escénicos como la plaza de la Constitución".

Pulido ha querido agradecer la invitación del Ayuntamiento para que la Fundación que preside sea parte esencial de un evento "que se ha mantenido durante ocho años incluso en momentos de tanta dificultad como fue la pandemia por la covid-19", ha asegurado el alcalde.

La Fundación, ha querido poner en valor Cruz, "está siempre con la cultura de Huelva y especialmente con el Flamenco" por lo que su presencia es relevante e indispensable.

Un cartel con solera

Durante la presentación se han revelado algunas de las figuras que compondrán finalmente un cartel que se ha guardado con el mayor de los sigilos. "Hablamos de artístas de la talla de Sara Baras, Estrella Morente o Juan Pérez, Tía Juana la del Pipa, Agujetas, José Luis de la Paz, Ezequiel Benítez, Olivia Molina, Perrete, El Berenjeno, Andrés Barrios, Juan Pérez, Anabel Valencia, la Compañía de Danza Rafael Estévez-Valeriano Paños, Diego Carrasco, Jesús Corbacho y Julián Estradaentre, otros muchos", ha narrado el alcalde. "Todos los nombres componen un cartel de lujo para un flamenco y una ciudad de lujo", ha declarado Gabriel Cruz.

Como novedad este año, se ha incorporado la actividad de artístas plásticos onubenses para la realización de la cartelería y la imagen del Festival. En esta ocasión, el artista de Aroche, Mario Marín, se ha encargado de configurar un cartel a la altura de las circunstancias, con todos los elementos del imaginario colectivo flamenco. Marín ha utilizado un fondo rojo para componer una ilustración en la que confluyen lunares, la caja de una guitarra y una silla flamenca que se asemeja a la H de la palabra Huelva. Todo un espectáculo visual que permitirá dar a conocer todos los detalles.

Con todo, quedan dos meses en los que se espera un gran trabajo hasta poner a punto la cita más importante con el flamenco onubense.