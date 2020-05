No es ésta la primera vez que por Pentecostés la Hermandad del Rocío de Huelva no puede encontrarse con la Blanca Paloma en la aldea del Rocío. Se presidente, Antonio Sánchez, recordó que durante la Guerra Civil no hubo romería. No obstante, indicó que para las generaciones que no vivieron aquello sí es “la primera vez que faltamos al encuentro de reafirmación de nuestra fe, el vernos con nuestra Madre todos juntos en hermandad, pero vivimos la hermandad alrededor de la Virgen los jueves de rosario, en nuestros actos y compromiso de servir a la sociedad y tenemos que seguir haciendo camino”.

–¿Cómo está viviendo la Hermandad de Huelva estos días?

–Los que tomamos las decisiones en la hermandad lo hacemos con la idea de mantener el ánimo y el ambiente de hermandad y fraternidad entre los hermanos, de que no nos podemos quedar con el envoltorio sino con el sentimiento de los rocieros. Vivimos estos acontecimientos con la preocupación que la viven todos los ciudadanos. Lo importante es la gente que está pasando dificultades de todo tipo, los que se le han ido familiares, han perdido amigos, están viviendo situaciones de penuria en sus negocios y en sus familias.

Los rocieros no somos ajenos a todo eso, vivimos con pena, con tristeza, no poder estar juntos viviendo nuestra fe, aquello en lo que creemos, de hacer un camino que nos lleva a nuestra Madre, todo eso lo echamos de menos pero hay esperanza de que de aquí vamos a salir reforzados. Tenemos que unirnos y ayudar en lo que podamos, ese es el camino que nos ha marcado la situación y creo que como hermandad lo estamos haciendo bien.

–Pudieron hacer una peregrinación desde El Rocío a Almonte

–Hicimos una peregrinación muy especial junto a la hermana mayor y estuvimos el primer día de marzo, que es la peregrinación extraordinaria anual, también lo hicimos, aprovechando el puente, andando un numeroso grupo de hermanos a Almonte y todo eso nos reconforta. Es verdad que es un año muy especial, la Virgen está en su pueblo, con sus hijos, la iban a sacar por las calles del pueblo, ahí estaban muchas ilusiones de disfrutar de la presencia de la Virgen por Almonte, después la venida a su aldea, que tampoco lo hemos podido vivir, y ahora la romería, pero Pentecostés está ahí y los romeros lo estamos festejando.

Todos los actos que hemos organizado tienen ese fin: mantener unida la hermandad en la venida del Espíritu Santo, que nos traiga una bocanada de aire fresco ante tantos problemas de enfermedad.

–¿Cómo va a transcurrir este domingo?

–Nosotros vamos a conectar, a través de las redes, con la Misa de Pentecostés, que va a celebrar la Hermandad Matriz. En esa misa estaban todos los Simpecados y la celebrábamos todas las hermandades unidas, este año no vamos a estar físicamente allí pero vamos a seguir esa misa todos unidos en comunión con la Hermandad Matriz y con todos los rocieros del mundo.

Por la noche, a las doce, tenemos el rezo del Santo Rosario, que se hacia en la aldea previo a la salida de la Blanca Paloma, y este año lo vamos a hacer aquí en Huelva, en nuestra casa hermandad, las dos hermandades unidas, Huelva y Emigrantes, con el obispo.

–El recorrido de la Virgen por la aldea se realizará desde el recuerdo

–Efectivamente, la romería la estamos viviendo todos los días, las salidas de todas las hermandades hacia la aldea, desde el recuerdo y desde la fe de que el año que vienen vamos a vivirla realmente. Hemos celebrado la misa de romeros y la carroza está preparada como si fuera a realizar el camino.

–¿Tiene previsto la hermandad organizar algo cuando se acabe el estado de alarma?

–Sí, lo tenemos en mente, tenemos un compromiso con sectores profesionales y sociales que durante el drama de estar confinados en nuestras casas dieron un paso adelante, tanto sanitarios como Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local y sectores como el del transporte y la alimentación a los que la Hermandad del Rocío de Huelva quiere trasladarle el cariño y las muestras de solidaridad porque algunos sectores han perdido vidas humanas por querer que siguiera funcionando el país. Tenemos que buscar el momento oportuno y el lugar idóneo para testimoniarle nuestra admiración, respeto y nuestro cariño.

–¿Cómo van los proyectos de la hermandad?

–Había una serie de proyectos, obras y encargos, que no se puede decir que estén parados porque algunos contratos estaban firmados, solicitudes de presupuestos hechas y se habían aprobado candidaturas para el hermano mayor de la próxima romería, después fue ratificada la hermana mayor de este año, y quedan esas candidaturas para la romería de 2022, todo ello se ha ido resolviendo y esperamos que cuando la situación económica, social y sanitaria se restablezca iremos sacando adelante los proyectos.

Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma la hermandad dio un vuelco a sus prioridades, se trata de vidas humanas y no podíamos seguir con las mismas preocupaciones que teníamos antes, y empezamos a profundizar en la labor social. Todos los proyectos de la hermandad pasaron a un segundo plano, lo primero es la salud, cubrir necesidades básicas y estar junto a los que tienen un problema, ese es el camino que tenemos que hacer los rocieros este año, es un camino de amor, fraternidad y creo que los hermanos lo sienten así. La Virgen nos pide eso este año, no hay que sentirse mal porque no vamos a vivir la romería, tenemos por delante muchos rocíos que vivir.