Antonio Aguado: “El Colegio de Médicos de Huelva se mueve por la ética y por garantizar una buena praxis médica”

Avalado por sus 40 años de entrega al Colegio de Médicos de Huelva, Antonio Aguado Núñez-Cornejo se presenta a las elecciones del próximo 17 de junio con el objetivo de extender su compromiso como presidente de la institución durante dos años más. La pasión de Antonio Aguado por la profesión médica es incuestionable, como lo es el entusiasmo que irradia cuando recita los continuos proyectos en los que se halla inmerso el Colegio onubense. Conoce como pocos la sanidad en la provincia y se deshace en elogios hacia el colectivo médico gracias a la incontestable dedicación del mismo en la pandemia.

–Más de ocho años como presidente y sigue con la ilusión de luchar por los médicos de Huelva.

–El entusiasmo por llevar allá donde puedo la voz de mi tierra no lo pierdo. Sigo con la idea de pelear por todo aquello que beneficie al colectivo médico de la provincia de Huelva, tanto desde mi cargo como presidente del Colegio de Médicos de Huelva como desde la presidencia del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos. En estas elecciones me presento con el objetivo de, por un lado, continuar mejorando las prestaciones de nuestros médicos y, por otro, seguir unido a mi junta directiva durante su mandato, que expira dentro de dos años. Para nosotros es muy importante que la legislatura la continuemos el mismo equipo que, hasta el momento, hemos emprendido tantos proyectos en beneficio de los profesionales de la medicina que trabajan en nuestro territorio. No obstante, sí que es posible que, de salir elegido y tras concluir la legislatura de dos años, dé un paso al lado para que pueda presentarse otra persona con su junta de confianza, pues, aunque mi ilusión no ha cambiado respecto al primer día, son más de 40 años en el Colegio y podría ser también útil ayudar desde otro prisma.

–En 40 años ha podido conocer todos los ámbitos del Colegio.

–Totalmente. Yo empecé en el Colegio en 1982, en el área cultural y formativa, donde estuve durante 40 años. Seguidamente, pasé a ser el tesorero, cargo en el que estuve durante 20 años para, posteriormente, acceder a la vicepresidencia bajo el mandado de Juan Luis González. Finalmente, desde 2013 soy presidente y estoy muy satisfecho de mi desarrollo en la institución porque hemos conseguido ser una voz nacional para Huelva.

Antonio Aguado Núñez-Cornejo "Una de nuestras máximas es la absoluta transparencia en la gestión económica y administrativa”

–¿Cómo valora la gestión del Colegio en estos años como presidente?

–Honestamente, considero que hay una absoluta transparencia en la gestión económica y administrativa y así lo confirma nuestra saneada economía, a la vista de todo aquel que quiera consultarla. Afortunadamente, siempre cerramos nuestro presupuesto con superávit y eso nos permite destinarlo a los propios médicos a través de diferentes canales, véase material, actividades, formación o, incluso, en las instalaciones del propio Colegio, que han experimentado una profunda modernización.

–¿Qué hitos destaca de los conseguidos junto a su equipo directivo?

–Uno de los más importantes fue la consecución de la colegiación obligatoria para todos los médicos andaluces, pues éramos los únicos de Europa que no teníamos la obligatoriedad de hacerlo. Igualmente, pongo en valor un logro que era un viejo sueño, lograr que todos los médicos de la sanidad pública perciban los mismos honorarios. En este sentido, conviene recordar que, anteriormente, premiaban con unos 900 euros a los profesionales que solo estaban en la pública, cantidad que no recibían aquellos que compaginaban pública y privada. Este fue uno de mis caballos de batalla y el pasado verano conseguimos el mismo honorario para todos. También es importante destacar la lucha contra la desburocratización en Atención Primaria, en tanto que logramos un plan para luchar contra ello con ánimo de que el médico solo tenga que ocuparse de atender al paciente con todas las garantías posibles y no del papeleo.

–Y, ¿en qué proyectos y planes se halla inmerso el Colegio actualmente?

–En el plano más reciente, en esta misma semana firmé un contencioso-administrativo para impugnar un decreto, en el que rechazamos que profesionales diferentes a los médicos puedan dirigir un centro de salud en Andalucía. Asimismo, nos encontramos en un proceso judicial para asegurar los debidos efectos económicos de la carrera profesional para que el desempeño de la profesión se reconozca desde el principio y no desde el momento de la solicitud, pues esto último perjudica gravemente a los médicos. A su vez, hemos puesto en marcha una campaña para que los salarios y condiciones de la sanidad privada sean dignos y, del mismo modo, también centramos nuestros esfuerzos en apoyar a los aspirantes a plazas MIR. La adjudicación de las mismas ha sufrido un cambio radical y ya no están los llamamientos por número de orden ni la posibilidad de saber el número de especialidades que siguen vacantes una vez finalizada la jornada de adjudicación. De otro lado, es fundamental también reafirmar nuestro apoyo a la OPE, nuestra organización de empleo.

–¿Cuál es la máxima que mueve al Colegio a la hora de trabajar?

–Destacaría la defensa de la ética, así como de la deontología, de la profesión y de la sociedad, a la que le garantizamos una buena praxis médica. El Colegio cumple con todos los requisitos que marca la Constitución y nos debemos a nuestros profesionales y a la población, pues para nosotros es fundamental que toda persona tenga la tranquilidad de ser atendida por un médico colegiado con la especialidad que dice tener. De ahí, que nuestra lucha contra el intrusismo laboral sea continua. En cuanto a los médicos, apoyamos a todos los grupos, desde los jóvenes, a los que garantizamos una formación continua y muy económica, hasta los jubilados, por quienes luchamos para que reciben un trato de referencia, que no de preferencia, en los hospitales públicos y privados.

–El Colegio también ha tendido su mano a otros colectivos con motivo de la pandemia.

–Efectivamente. Si bien es cierto que hemos ayudado en lo indecible a compañeros de los ámbitos públicos y privados con material que hemos, bien comprado, bien recibido desde instituciones, también lo es que no nos hemos querido limitar a la sanidad, sino que también hemos donado material de protección a otros colectivos, como la Guardia Civil o los trabajadores en las residencias de mayores, entre otros. En este punto, quiero mostrar mi profundo reconocimiento a los médicos y al resto de profesionales esenciales y mi sentimiento de solidaridad con todos aquellos que han sufrido pérdidas, además de pedir paciencia y prudencia a los onubenses, dado que tenemos que seguir con las medidas para terminar con una pandemia de la que vamos a salir muy pronto.

–Si sale elegido, ¿volveréis a poner en marcha actividades lúdicas, muchas de ellas paralizadas por la pandemia?

–Lo echamos mucho de menos. Desgraciadamente, hemos podido hacer pocos actos lúdicos por la Covid-19, algo que para nosotros siempre ha sido esencial. Estoy deseando que regresen las bienvenidas MIR, en las que deleitamos a los nuevos médicos con nuestra gastronomía y nuestros paisajes; las comidas de profesionales jubilados; la celebración de los Reyes Magos para los hijos y nietos de los colegiados; las rutas de senderismo; o, incluso, las formaciones, vitales para el desarrollo profesional. No obstante, algunas ya están volviendo y podemos destacar el convenio recientemente firmado para un importante descuento en cursos de vela. Lo que sí hemos mantenido durante toda la pandemia es la realización de actos caritativos con ONG, asociaciones y hermandades de la provincia.

–Habla de las actividades formativas, ¿qué hueco ocupan dentro de su programa para el Colegio?

–Son fundamentales. Tanto es así, que en Huelva hemos podido organizar congresos muy positivos con profesionales de renombre internacional, los cuales han sido acogidos con mucha satisfacción por nuestros médicos. Además, no solo son formaciones importantes para nosotros, sino también para Huelva, pues la visita de especialistas de otras zonas repercute en la economía de la ciudad, pues impulsa la hostelería, el comercio y el turismo.

Antonio Aguado Núñez-Cornejo "Nos caracterizamos por nuestra amplia oferta formativa de la mano de profesionales de renombre”

–¿Sienten los colegiados un Colegio cercano?

–Sí y es gracias, en gran parte, a todos los trabajadores de la institución, quienes desempeñan una labor extraordinaria, motivados por su gran vocación. En este sentido, velamos por ser de máxima utilidad para nuestros médicos, que nos sientan como un lugar al que acudir cada vez que puedan tener un problema o, en su defecto, cuando deseen formarse o divertirse. A su vez, cabe recordar que somos un Colegio pequeño, por lo que la cercanía es una realidad, así como que somos el Colegio andaluz con la cuota más baja, de ahí que nuestros profesionales también lo agradezcan.

–¿Hay suficientes médicos en Huelva?

–No tenemos suficientes médicos, pues emigran. Anteriormente, solo se iban al extranjero porque les proponen ofertas espectaculares, pero el problema es que ahora también emigran a otras comunidades autónomas. Es mi guerra particular y, de hecho, tengo la promesa del consejero de Salud y del presidente de la Junta de equiparar el salario medio de España con el de Andalucía para hacer atractivo que se queden. Igualmente, es preciso apuntar que también tenemos carencias en algunas especialidades en los hospitales, por lo que hay médicos que no pueden ejercer aquí. No faltan médicos, sino estímulos, desde económicos hasta los científicos.

Antonio Aguado Núñez-Cornejo "Tengo la promesa del presidente de la Junta de equiparar los sueldos andaluces con el resto de España”

–¿Es posible una facultad de Medicina en Huelva?

–Yo la quiero, pero ahora es utópico. Por ello, en términos formativos, nos centramos ahora en pedir una compensación para aquellos futuros médicos que tienen que marcharse de Huelva para estudiar Medicina en otra ciudad, pues deben asumir gastos que no tendrían que tener si hubiese aquí una facultad. Asimismo, también luchamos para que los profesores de universidad sean médicos y especialistas, pues falta profesorado especializado.

–Las agresiones son aún una lacra que parece no tener final. ¿Qué medidas contempláis?

–La agresión es despreciable, pues los médicos sufren ataques verbales, psicológicos y físicos en sus centros de trabajo. Para combatir esta lacra hemos desarrollado bastantes medidas, entre las que figuran la distribución de cartelería para concienciar, la programación de cursos para intentar controlar la situación en momentos determinados o las colaboraciones extraordinarias con la Guardia Civil en el medio rural y con la Policía en el núcleo urbano.

–¿Cómo valora el auge de la mujer en la medicina?

–Es extraordinario. Las estadísticas muestran que mayores de 65, solo hay un 5% de mujeres, pero menores de 30, este porcentaje asciende hasta el 75%. Lo apoyamos rotundamente, pues apostamos por la plena igualdad de género y, de hecho, espero que aumente la cantidad de mujeres en puestos de responsabilidad, algo en lo que tenemos que seguir luchando.

-Si no sale elegido, ¿qué tiene pensado hacer?

–De forma honrada, no contemplo ahora esa posibilidad. No obstante, en caso de no seguir continuaré con mi consulta privada y dedicaré más tiempo a mis aficiones y a mi familia. Aun así, me causaría tristeza no salir porque quiero terminar con mi junta directiva los dos años de legislatura para, de este modo, culminar todos los proyectos planteados.