Antonio Aguado: “Soy médico desde 1975 y nunca había visto nada parecido a esta pandemia”

–¿Durante su trayectoria profesional ha vivido algo parecido?

–Jamás, llevo ejerciendo desde 1975 y nunca había conocido nada parecido a lo que hemos estado viviendo estos meses. Creo que habría que remontarse un siglo atrás, a la mal llamada gripe española para encontrar algo parecido a lo que ha supuesto el Covid-19.

–Que también se ha llevado la vida de médicos.

–La pandemia le ha costado la vida a 63 médicos de todo el país. Precisamente, teniendo en mente lo que pasó con la llamada gripe española, ahora se cumple el primer centenario de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias, de la Organización Médica Colegial (OMC) de la que soy patrono. La fundación nació a raíz de la gripe española que dejó a muchos huérfanos. Pues bien, se ha decidido aportar una suma importante de varios millones de euros, que tendrá como destino, a las familias que han perdido a un facultativo, a los que les han quedado secuelas y no han cobrado por ellas, a los que han estado ingresados o a los que han tenido que coger la baja por motivo del coronavirus. .

–Supongo que nadie se imaginaba algo como la epidemia que hemos vivido.

–Hace unos pocos años tuvimos un susto con la aparición del ébola pero aquello se controló rápidamente ya que afectó a unos misioneros que habían estado en África y a una enfermera en Madrid. Esto ha sido completamente distinto. La cifra de víctimas es incluso mayor de lo que señalan los datos oficiales. Tan solo hay que tener en cuenta las cifras que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) para darse cuenta de ello. El INE señala que ha habido un incremento de 47.000 fallecimientos más respecto a lo que ha sucedido durante ese mismo período de tiempo, los últimos años y que se sepa en este 2020 y en concreto durante los meses de la pandemia, no ha habido otra causa que justifique ese notable incremento de fallecimientos.

–Y eso que a Huelva le ha afectado de refilón.

–Por lo que señala el estudio epidemiológico que se viene realizando a nivel nacional, solo el 1,2% de la población de nuestra provincia había tenido contacto con el virus. Quince días después, el porcentaje sigue siendo el mismo que es el más bajo de España. Y eso que hay que tener presente que durante esos últimos 15 días nos hemos movido con mayor libertad, lo que supone una gran noticia. Todo parece indicar que la situación está controlada.

–Quizá dé un poco de miedo lo que pueda pasar este verano. La gente parece que tiene ganas de olvidar.

–Hay que mentalizarse de que esto no se ha acabado. No nos podemos tomar a la ligera la incorporación a la normalidad. El brote puede haber acabado pero hay que esperar a ver qué pasa en octubre. Ahora todo va a depender de nuestra responsabilidad porque ahora sabemos lo que tenemos que hacer.

–Al menos para algunos, nos va a ser difícil olvidar las imágenes que hemos visto.

–No hemos llegado a ver los camiones del Ejército cargados de cadáveres como ha sucedido en Italia pero aquí también hemos visto imágenes muy duras como las morgues improvisadas en las pistas de hielo en Madrid. Sería suficiente para no olvidar lo que ha pasado. Algo parecido a las campañas que a veces se han hecho para evitar accidentes de tráfico, que eran muy duras pero eficaces.

–Pero lo lógico es pensar que la solución definitiva vendrá de mano de la vacuna.

–La gran esperanza es la vacuna y estoy convencido de que va a salir antes de lo que se habla. Además tenemos la alegría de que los laboratorios norteamericanos que están más adelantados en ello, los dirige un español. Son los que dicen estar capacitados para preparar millones de dosis en poco espacio de tiempo.

–Muchas personas temen que el virus mute y que la vacuna sea poco eficaz.

–Entre los científicos se discute muchos si los virus tienen vida o no tienen vida pero la realidad es que los virus mutan. Las investigaciones que se están realizando para la elaboración de la vacuna se están dirigiendo al ARN del virus que es ocmo su ADN. De alguna manera se pretende desmembrar el virus, llegar a su médula de manera que cubra las posibles mutaciones que tenga..

–¿Podría repetirse algo parecido a lo que hemos vivido?

–Una de las características del mundo de hoy es la gran movilidad que existe. Por ejemplo, he tratado casos de gripe en pleno mes de agosto. ¿Por qué? Pues porque en este caso concreto, era una persona que había llegado de Argentina cuando esos meses corresponden a la época álgida allí de la gripe.

–Toda la sociedad ha valorado enormemente bien labor de los médicos durante esas semanas.

–Tanto a un nivel público como privado, los médicos han dado la cara. Han demostrado que su trabajo responde a una verdadera vocación y que están al servicio de la sociedad. Hay una idea de que solo han fallecido médicos veteranos, pero también lo han hecho jóvenes como una compañera de solo 28 años. Han trabajado además sin medidas de protección, ya que no se tomaron en cuenta los avisos que iba dando la Organización Mundial de la Salud (OMS).

–¿Cómo se ha vivido la pandemia desde el Colegio?

–Hemos tomado varias iniciativas a pesar de ser el Colegio de Médicos más pequeño de Andalucía numéricamente hablando. Hemos dado miles de pantallas protectoras a la Sanidad pública así como a los miembros de la Guardia Civil que a su vez, nos ayudaron mucho en su reparto. También entregamos material a las residencias de ancianos. A través del material que nos proporcionó un señor de Ayamonte, se pudieron hacer batas. Con todo ello, hemos intentado suplir lo que se les debería haber dado a los médicos y a todo el personal sanitario. Por otro lado, hemos eximido de las cuotas a los compañeros que durante este trimestre no han podido trabajar que es el caso de los que ejercen su labor en el ámbito privado..

–Ustedes, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, anunciaron que pedirían responsabilidades por esa falta de material?

–Se han presentado denuncias para pedir cuentas a las instituciones responsables de que el personal sanitario careciera de los medios suficientes para realizar su trabajo y pensamos que tiene que haber responsabilidades. Tan duro ha sido todo que algunos compañeros están recibiendo ahora apoyo psicológico. Otros han tenido que tomar unas decisiones tremendas sobre a quién se le podía ofrecer asistencia, es decir, había que elegir a quién salvar. En toda mi carrera profesional nunca me he visto en esa tesitura pero tiene que ser algo terrible.

–¿No se levantó también un debate ético? ¿El médico se podría haber negado a trabajar si no se le daban los medios suficientes?

–Nosotros tenemos un código deontológico que te dice que cuando no puedes hacer nada para mejorar la situación del paciente no lo hagas, pero el médico siempre tiene que estar con su paciente. Nunca lo va a abandonar. Lo triste ha sido trabajar con bolsas de plástico haciendo las veces de equipos de protección individual (EPI). Tenemos la triste cifra de que el 27% de los infectados por el coronavirus, son sanitarios. Esa cifra no se ha alcanzado en ningún otro sitio.

–Al menos a nivel institucional sí se les va a reconocer la labor.

–Efectivamente a través del Premio Princesa de Asturias a todos los profesionales sanitarios, ya que hay que reconocer la categoría profesional que han mostrado todos ellos. Aunque algunos sectores han expresado su rechazo, es un gran honor. Solo hay que salir fuera de España para comprobar que estos premios casi están a la altura de los Nobel. A pesar de las carencias, los médicos y el resto del personal sanitario han demostrado su valía. Lo que se hizo en Ifema es para quitarse el sombrero y aparte de ello, como ya se ha comentado, está el precio que muchos han tenido que pagar. Incluso el presidente del Colegio de Médicos de Jaén que llegó a estar ingresado. Por otro lado, hemos tenido compañeros asintomáticos que no sabían que habían pasado la enfermedad hasta que se les han hecho las pruebas de detección serológica y se han encontrado gratamente sorprendidos de que ya habían pasado la enfermedad sin enterarse.

–¿Pensaron en algunos momentos que la pandemia sería inabarcable?

–Hubo momentos en los que sí se llegó a pensar eso. Fue cuando se vio que había pacientes que eran trasladados a otras provincias aunque en Huelva hemos sido unos privilegiados, pues nos hemos librado en buena medida.

–El Colegio onubense como el resto de los andaluces abrió una Bolsa de médicos voluntarios para incorporarse. ¿Cuál fue el resultado?

–A la bolsa se apuntaron 21 médicos entre residentes, jubilados… pero al final no hizo falta recurrir a ella.

–Con la desescalada posiblemente volverán los grandes males que aquejan a los médicos.

–Somos los peor pagados de Europa y por eso se van. Pongo un ejemplo: de los 18 médicos de familia que este año han acabado su residencia, 11 se han marchado de Huelva. Algunos porque son de Sevilla y quieren volver a su tierra, pero otros se van a otras autonomías o al extranjero. Eso en lo que respecta a la Sanidad pública. Si miramos a la privada hay una gran explotación. Otro problema que enfrentamos es el de los casos de violencia. Entendemos que a veces el paciente pueda llegar con una carga de tensión porque quiere ser el primero en ser atendido, por un tema de baja laboral… pero nada justifica una agresión en donde siempre además, son más víctimas las profesionales que sus compañeros.

–Supongo que los proyectos del Colegio para este año se han visto muy alterados.

–Han quedado muy trastocados. Se mantienen los premios que el Colegio da a la investigación realizada por los residentes aunque con modificaciones. Actualmente, soy el presidente de la Unión de Colegios Profesionales de la provincia. Teníamos planificadas unas charlas de las que ha quedado pendiente una. Las dos primeras ya no se celebraron en nuestro Colegio porque ya teníamos aplicado un protocolo de aforo. Además, este año se celebra el centenario del Consejo General de Médicos y no se sabe cuándo se podrá celebrar. Pasa un tanto de lo mismo con un encuentro que estaba previsto que tuviera lugar en Cádiz con los mejores residentes de esta promoción. También íbamos a participar en el congreso de Feafes y otras cosas.

–Usted que lleva muchos años de ejercicio de la profesión, ¿qué aconseja a los que están empezando?

–Considero que la medicina es la profesión más bonita que existe. Aunque es muy dura y sacrificada y hay que demostrar una enorme vocación de servicio, hay momentos que lo compensan todo.