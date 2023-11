Andrés Romero cuenta ya con nuevos apoderados

Andrés Romero anunciaba casi a finales de octubre y coincidiendo con el cierre de su temporada la ruptura con su apoderado para España, Julio Fontecha. El prestigioso taurino con toda una vida dedicada al apoderamiento de los mas prestigiosos nombres del rejoneo había cabalgado junto a Romero prácticamente un año desde aquel anuncio en enero de 2022 siendo parte activa de una de las temporadas más importantes del de Escacena.

Ahora, con el invierno en puertas y la temporada en pausa Andrés Romero anuncia que la parte que cubría Fontecha pasa a desarrollarla un tándem formado por el empresario Juan Sánchez Bravo y el que fuera rejoneador José Luis Cañaveral.

Romero completa así un equipo en el que continúa Antonio Nunes como su representante en Portugal. El torero se muestra “tremendamente ilusionado” con esta nueva etapa en su carrera, que le llega “en el mejor momento artístico de mi vida”, asegura el protagonista.

El acuerdo con Juan Sánchez Bravo y José Luis Cañaveral ha sido “muy fácil”, a decir de Andrés Romero, a quien ha convencido plenamente “la visibilización y confianza en lo que quiero para mi trayectoria que me transmite Juan, nuestra coincidencia en cómo debemos hacer las cosas, y la experiencia y el consejo profesional que me va a ofrecer José Luis como torero que ha sido y que es”, según el rejoneador. A ello se une la solidez a su carrera que le ha dado Antonio Nunes en los últimos años hasta hacer de Andrés Romero un torero de referencia en Portugal, una parte clave de sus temporadas más recientes, en las que el jinete ha completado sus campañas más amplias en números de corridas toreadas y también más brillantes a nivel artístico. “Me siento en un momento determinante de mi carrera, cumplo diez años de alternativa y me siento más redondo y seguro que nunca. Por eso necesito a mi lado a profesionales como Juan Sánchez, José Luis Cañaveral y Antonio Nunes para darle a esta próxima temporada la entidad que quiero y que merece”, subraya el jinete onubense.

Andrés Romero ha rematado esta temporada 2023 en el quinto puesto de un extenso escalafón de 83 rejoneadores.

Treinta y dos festejos ha completado Andrés entre España y esa exigente temporada portuguesa Portugal que hablan mucho y bien de la lucha en la que Andrés Romero anda metido en una época muy complicada para el rejoneo.

Treinta y dos festejos entre los que se encierran muchas y seguidas puertas grandes avaladas por un total de treinta y cuatro orejas y cinco rabos y el paso por plazas de mucha raigambre e importancia como han sido Lisboa, Madrid y Ronda.

Pero si algo marcará esta temporada de Andrés Romero esa será la jornada donde el onubense junto a un extenso equipo de toreros y apoderado, caso de Antonio Nunes, gestaron esa jornada donde Romero se anunció y triunfo en cuatro plazas un mismo día y con el helicóptero haciendo realidad esa odisea entre tierras rondeñas y el Alentejo portugués.

Queda el invierno y quedan retos pero esa cifra de diez años de alternativa que Romero ha nombrado tiene un fundamento muy importante y es el poso con el que le avalan nueve años de lucha y fe en no perder la pelea. Bueno sería que el nuevo tándem de apoderados pueda estar a la altura de tan señalada temporada. Suerte.