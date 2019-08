Ana Belén pasea su ‘Vida’ en el concierto estrella de las fiestas

Dice que tiene 68 años y debe ser cierto porque en ese tiempo le ha cundido para rodar más de cuarenta películas, treinta obras de teatro y más de treinta y cinco discos, el último de ellos, de título tan sencillo y complejo como Vida, fue el que desgranó ayer en el concierto estrella del Mapa de Músicas de las Colombinas de este año.

Decir que es una de las voces más reconocidas de todo el panorama musical español, es quedarse únicamente en una definición demasiado simplista y esa vida que le acompaña desde hace años, es la que repartió en el escenario del recinto colombino.

Ana Belén presentó su primer álbum con canciones inéditas en más de una década. Entre ellas se pudieron escuchar ayer temas como Isla que habitas en mí, Cuentos para no dormir o Soy lo que soy o Esta vida es un regalo, primer sencillo del mismo. No se quedó ahí, ya que consciente de que “el público también quiere escuchar lo que ya conoce”, rescata temas como La salida no es por ahí de uno de sus trabajos más reconocidos y personales como Para la ternura siempre hay tiempo, que reconoce que “me gusta mucho cantarla, y que me divierte, pero a los músicos también les divierte”.

Otra que llevan en esta gira es Basta ya de Veneno para el corazón. En el escenario se vio también para cerrar un círculo que en Huelva se abrió con Rozalén, autora de una de las canciones que se pudieron escuchar ayer, Mujer Valiente.

También quiso dejar su inconfundible trayectoria con Lía, Contamíname, Solo le pido a Dios, El hombre del piano o Derroche .España camisa blanca y No sé porqué te quiero aventuró el fin de un concierto que se hizo corto.

Ana Belén como siempre y casi mejor que nunca, con fórmulas que sabe que controla como pocas y coronadas con un montaje dirigido por José Carlos Plaza bajo la dirección musical de David San José, productor del disco. La actuación es de las que quedará para el recuerdo. La dulzura de la madrileña y su inconfundible voz, cumplieron con creces lo que de ella esperan sus incondicionales que ayer se fueron igual de convencidos.