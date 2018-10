Alonso Sánchez, el piloto olvidado

El profesor e historiador Gustavo Castillo Rey ha dado más luz sobre el enigmático personaje marinero Alonso Sánchez de Huelva.

Lo ha hecho de manera póstuma en un libro publicado por la Diputación Provincial de Huelva, titulado Alonso Sánchez de Huelva Pre descubridor de América. Una investigación que se dio a conocer en torno a una fecha tan importante como es la del 12 de octubre, la que nosotros llamamos de la Hispanidad y los americanos el Columbus Day. Como todos los santos tienen su octava, pues también las grandes fechas conmemorativas la deberían tener. Así que hoy, de la mano del recuerdo de Gustavo Castillo Rey, volvemos a hablar de Alonso Sánchez de Huelva.

El nuevo libro ofrece una oportunidad de acercarse al piloto náutico que a lo largo de los siglos estuvo siempre en la mente de los onubenses y lo ha mantenido hasta hoy día como una referencia marinera en nuestra ciudad.

En la jornada de la presentación se recordó cuando Gustavo Castillo Rey tenía su libro concluido, en 2005, y en sus gestiones para la publicación del mismo hizo hincapié al alcalde de entonces que el lugar del monumento a Alonso Sánchez de Huelva no era el más oportuno, ni mucho menos su estado de conservación.

Nadie le echó cuenta sobre este particular. Sin embargo sí interesa a muchos onubenses y hoy ven el monumento, que hiciera León Ortega, mugriento de verdín. Un boceto que estuvo durante muchos años en el despacho de la Alcaldía.

En este tiempo no se hizo nada, bueno sí. Se plantó en la Plaza de las Monjas un nuevo monumento a Cristóbal Colón. Decían entonces que Huelva no tenía un monumento al almirante descubridor. La verdad que es muy difícil pasar por la Punta del Sebo y no ver a Colón abrazado a una cruz con capote marinero.

Así las cosas en nuestra ciudad, le dedicamos dos monumentos a Colón, en ambos casos portentosos, muy distintos, eso sí. Mientras el pobre de Alonso Sánchez de Huelva sigue ahí, en el más triste de los olvidos. La falta de documentación es lo que en su día se argumentó para derribar la señalada como casa natal en la Plaza de la Soledad.

Ahora es el libro de Gustavo Castillo el que devuelve la mirada hacia Alonso Sánchez. Merece la pena su lectura.

Es una invitación a profundizar en el personaje cuya primera cita conocida en su referencia con el descubrimiento de América, y lo que le aportó a Cristóbal Colón, aparece de puño y letra del Inca Garcilaso de la Vega, según el cual, cerca del año 1484, cuando Alonso Sánchez regresó moribundo de unas tierras lejanas a las que una gran tempestad le había arrastrado, fue recogido por Colón en una isla de las Azores donde, casualmente, residía este. Antes de morir contó a Colón los pormenores de su naufragio y el rumbo que había seguido en su periplo oceánico; datos que guardó en secreto y que más tarde daría a conocer en la corte castellana para conseguir el apoyo de los Reyes Católicos para su empresa de las Indias.

Mientras llegamos a redescubrir la historia de Alonso Sánchez, al menos hay que volver la mirada hacia su monumento en los Jardines del Muelle. El estado en el que se encuentra, denunciado en varias ocasiones en estas mismas páginas, dice muy poco no ya del apego a nuestra historia y a los hijos de Huelva al que, por cierto, se le dedicó un instituto de secundaria, un gran parque en la fecha de las celebraciones del V Centenario del Descubrimiento de América, y también tiene su calle.

Al igual que Castillo Rey, muchos son también de la opinión de que hay que buscar un mejor emplazamiento al monumento al piloto onubense.

Las referencias históricas no se pueden dejar escapar. Por lo pronto, el monumento a Alonso Sánchez merece una limpieza integral y pensar en una mejor ubicación.